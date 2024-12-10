日本1藥廠高層在中國涉間諜罪 傳已開庭

日本藥廠安斯泰來1名日籍男高層因被中方指控從事間諜活動，今年8月被中國檢察機關依間諜罪起訴。日媒引述消息人士披露，北京市一間法院11月底已首度開庭審理此案。

2023年3月，一名在安斯泰來（Astellas Pharma）擔任高階主管的50多歲日本男子，遭中國指控「從事間諜活動」而在他返回日本前遭北京市安全局扣留，2023年10月被中國國安部門正式逮捕，今年8月被檢察機關依間諜罪起訴。

由於他是北京日企社群的知名人士，被拘時在日本社群造成震撼。

日本「朝日新聞」報導，兩國間的外交消息人士指出，北京市第二中級人民法院（相當於地方法院）11月底已開庭審理此案，不過中方以國家安全為由並未公布相關內容，起訴內容也從未披露。

消息人士表示，日本駐中國大使金杉憲治在首度庭審過後的本月5日，曾與這名男子領事會面，據稱對方「健康狀況並無特別問題」。

日本政府藉由首相石破茂11月與中國國家主席習近平的會談提到被拘留日本僑民，盼中方儘早釋放。