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核廢料當貴重金屬販賣 菲調查局破獲不法集團

中央社／ 馬尼拉10日專電

菲律賓3名嫌犯將貧鈾當作貴重金屬販賣，遭執法人員逮捕。菲律賓國家調查局（NBI）稱，這是菲律賓首次出現這類案例。

菲律賓國家調查局昨晚發布新聞稿稱，調查局接獲菲律賓核子研究所（PNRI）通報，稱有不法集團販賣貧鈾，並誆稱這些是貴重金屬。

調查局人員經過一段時間跟監，於10月18日在大馬尼拉地區的巴賽市（Pasay）收網，逮捕3人並查獲20公斤貧鈾條以及3公斤黑色粉末，經檢驗有鈾235和鈾238陽性反應。

集團首腦於10月28日落網，經檢測，他的住所已嚴重受到鈾污染，現仍被封鎖進行安全處理中。

調查局人員在後續行動中，陸續於10月28日、11月8日及9日在南部的卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）和中部的曼達威市（Mandaue），查獲大批金屬，同樣具鈾235和鈾238陽性反應，總計約100公斤。

貧鈾（depleted uranium）是核燃料製程中的副產物，屬於核廢料

菲律賓核子研究所指出，貧鈾可用於製造核子武器，若落入恐怖組織手中將構成國家安全威脅；此外，它的化學毒性和放射性也會危害人體健康。

這4名嫌犯是從中部的宿霧地區取得貨源，他們將被控告違反菲律賓原子能管制法。

目前暫時不清楚有多少貧鈾已流入市面。

核廢料 菲律賓 馬尼拉

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