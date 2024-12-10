防台灣有事 美國會要求駐日美軍整編

美國國會七日公布參、眾兩院敲定有關二○二五財年國防預算框架的國防授權法案概要，要求美國政府制定將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」的計畫。

共同社九日報導，聯邦參議院和眾議院敲定二○二五財年，即自二○二四年十月至二○二五年九月的國防授權法案，批准支出總額約達八千九百五十二億美元（約台幣廿九點三兆元）。美國國會要求聯邦政府制定將駐日美軍司令部整編為統合軍司令部的計畫。國防授權法案將在美國國會兩院通過後，由總統簽署生效。

美日兩國七月舉行外交及國防部長級會議（二加二會談）時，確認駐日美軍司令部重新整編的方針。美國鑒於中國大陸在印太崛起，計畫提升日本自衛隊與駐日美軍指揮統制的框架，以防「台灣有事」等突發事態。

美國國防部長在國防授權法案生效起的一百八十天內，必須向國會提交有關駐日美軍司令部重新整編的統合軍司令部計畫。除了統合軍司令部的指揮系統與人員部署外，計畫中也記載與日本將成立的統合作戰司令部合作內容等。