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印尼總統普拉伯沃目標2028年遷至新首都辦公

中央社／ 雅加達9日專電
印尼總統普拉伯沃。（路透）
印尼總統普拉伯沃。（路透）

印尼新首都努山塔拉的建設正持續進行，但遷移首都計畫並非新政府的優先政策。印尼官員透露，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的目標是2028年8月17日搬遷至新首都努山塔拉辦公。

時代報（Tempo）今天報導，公共工程部部長多迪（Dody Hanggodo）6日指出，普拉伯沃的目標是從2028年8月17日開始在新首都努山塔拉（Nusantara）辦公，最慢則是2029年8月17日前搬至新首都，與行政、立法和司法部門的公務員一起工作。

多迪日前透露政府的遷都時程，並解釋，目前普拉伯沃仍在等待新首都的基礎設施完工，如立法和司法大樓等。他強調，目前新首都的建設重點是確保必要的基礎設施準備就緒，以便政府部門能盡快在新首都運作。

報導指出，雖然目前新政府的施政重點是加速糧食自足，但政府會繼續開發新首都。

普拉伯沃目前尚未簽署正式遷都的總統令，因此雅加達仍是印尼首都。

印尼 司法 普拉伯沃

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