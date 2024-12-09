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印尼官方宣布阿農當選雅加達首長 對手不服將提訴訟

中央社／ 記者李宗憲雅加達9日專電

印尼選委會公布雅加達特區首長選舉結果，民主奮鬥黨推舉的阿農以50.07%的得票率獲勝，因得票過半而無須進行第二輪對決投票。他的對手、執政聯盟推派的利德宛陣營則對結果有異議，將向憲法法院提訴訟。

印尼11月27日舉行地方選舉，選舉委員會（KPU）8日公布雅加達特區首長選舉的官方計票結果，印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）所推舉的前內閣秘書阿農（Pramono Anung）以50.07%的得票率擊敗另外2名候選人，贏得選舉。

得票數第2高的前西爪哇省長利德宛（RidwanKamil）是由總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）所領導、多個政黨組成的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）所推舉，他的得票率為39.4%。

無黨籍候選人、退休警官達爾曼（DharmaPongrekun）則獲得10.53%的選票。

阿農得票率過半，因此無須進行第二輪對決投票及獲勝，他的競選團隊幹部哈托諾（Lies Hartono）對該結果表示「這是雅加達人民的勝利，是我們所有人的勝利」。

敗選的利德宛陣營則表示將對選舉結果提出訴訟，其競選團隊幹部瑞莫丹（Ramdan Alamsyah）表示，該陣營在雅加達東區的投票所發現選務人員疑似有竄改選票的行為，並質疑可能還有更多未被發現的舞弊事件。他說：「我們將行使權利，向憲法提起訴訟，希望伸張正義」。

根據規定，候選人若對計票結果有異議，可在3天內向憲法法院提出訴訟。

贏得選舉的雅加達特區首長候選人阿農27日投票時曾接受中央社採訪，當被問及若順利當選，是否願意推動與台灣城市，如與台北市的合作時，他回答：「我願意與各方合作，讓雅加達變得更好」。

阿農的勝選，對被視為反對黨的民主奮鬥黨而言是一大勝利，因雅加達特區政府的管理權將掌握在該政黨手中。

印尼政治分析家翁淨勝（Johannes Nugroho）曾向中央社指出，阿農當選雅加達特區首長，對希望藉由贏得地方選舉進一步鞏固政權的普拉伯沃是個「挫敗」。

他解釋，因爲普拉伯沃「若能控制雅加達，執政會更容易」，這對他落實各項中央政策將更有利。

翁淨勝解釋，雖然未來將遷都，但無論從經濟規模或影響力來看，雅加達仍是印尼最重要的城市，因此它可能會在各方面對中央政府施政產生影響。

印尼 雅加達

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