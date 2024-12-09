中國軍艦連2天現身宮古島 日本防衛省監視警戒

日本統合幕僚監部今天表示，7日和8日連續兩天在沖繩縣宮古島周邊海域發現中國海軍艦艇，海上自衛隊派遣反潛巡邏機和護衛艦，對其進行警戒與監視。

統合幕僚監部指出，7日上午5時左右，海上自衛隊在沖繩縣宮古島東北方約120公里處海域發現兩艘中國海軍艦艇正在朝東南方向航行，分別為舷號135的旅洋-III級飛彈驅逐艦，以及舷號530的江凱-II級護衛艦。

這兩艘軍艦隨後穿越沖繩本島與宮古島之間海域，向太平洋方向航行。防衛省和自衛隊通過隸屬於海自第5航空群的P-3C反潛機，進行警戒監視和情報收集。

另外，8日下午7時左右，海自在宮古島東北約160公里處海域，確認一艘舷號798的中國海軍東調級情報收集艦，同樣朝向東南方向航行，隨後穿越沖繩本島與宮古島之間海域，駛向太平洋。

防衛省和自衛隊派遣隸屬於海自第4護衛隊的「漣」號（さざなみ）護衛艦，進行警戒監視和情報收集。