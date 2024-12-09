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防止威脅到埃及國家安全 埃及法院重申：穆斯林兄弟會為恐怖組織

中央社／ 開羅9日專電

埃及開羅刑事法院近日裁決，再次確認將「穆斯林兄弟會」列為恐怖組織5年，以防止威脅到埃及國家安全，因為穆兄會的政治目標是建立一個「政教合一」的伊斯蘭國家。

據「金字塔報」（Al Ahram）報導，本（12）月初，開羅刑事法院以公訴將「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）再次裁定為恐怖組織，同時將15名穆兄會成員新列入埃及的恐怖主義份子名單中。

報導稱，穆兄會自2013年開始參與會威脅到埃及國家安全的恐怖活動，因而被法院查禁並指認為恐怖組織。

報導另稱，上（11）月底，刑事法院已先依公訴將716人從恐怖主義名單中刪除，安全局也會持續監控和審查名單上其他人員的活動，並視調查結果來決定是否將他們從名單上移除。

穆兄會最早是在1928年，由一名埃及教師班納（Hassan al-Banna）創立，宣揚全面實施伊斯蘭律法（Islamic Sharia），以規範人民的日常生活和行為。

伊斯蘭律法主要是依據伊斯蘭教聖書，即真主阿拉（Allah）的啟示錄：可蘭經（Quran）和伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Muhammad）的言行錄「聖訓」（Hadith）。

目前全面認定伊斯蘭律法的國家是沙烏地阿拉伯和伊朗。統治阿富汗的塔利班則未確切執行。其他多數穆斯林國家則只有家庭法和繼承法依據伊斯蘭律法，至於商業、刑事和憲法則皆依據歐洲法律，例如：埃及、阿拉伯聯合大公國、伊拉克和黎巴嫩。

穆兄會成立初期專注於教育和慈善工作，尤其大力支援貧困穆斯林。但很快地，穆兄會也發展成為一支主要的政治力量，並以建立一個「政教合一」的伊斯蘭國家為政治目標，在1948年、1954年、1965年和2013 年，都因涉及暗殺、縱火和涉嫌推翻政府活動，而受到埃及政府鎮壓。

穆兄會在2011年埃及革命後成立政黨「自由與正義黨」（Freedom and Justice Party），並在2012年6月參加埃及總統選舉，由黨主席穆西（Mohamed Morsi）當選成為埃及首任民選總統。

然而，穆西在上台後不到半年即頒發政令，為自己賦予超越憲法的權力，因此再度引發一連串的人民大規模抗議活動，最後在2013年7月3日，由時任國防部長的現任埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi），以代表埃及人民意願為由，罷免穆西。隨後，由軍方支持的臨時政府宣布穆兄會為恐怖組織。

去年10月初突襲以色列的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas），於1987年成立初期是穆兄會在巴勒斯坦的一個支派，成立宗旨是解放長期被以色列占領的巴勒斯坦土地，包括加薩走廊和約旦河西岸。創辦人雅新（Ahmad Yassin）在加薩走廊出生，從小經歷以色列嚴厲不公的治理方式。「哈瑪斯」在阿拉伯文原意即指「伊斯蘭抵抗運動」。

伊斯蘭國 埃及 恐怖組織

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