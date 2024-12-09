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薪資低就業不穩定、重視精神消費 印尼年輕人不買房

中央社／ 雅加達9日專電

多份報告指出，印尼Z世代年輕人對3年內能買房抱持悲觀態度，主因包括房價飆漲、薪資不足、就業不穩定及重視精神消費等。比起買房，印尼年輕人更傾向租房，且喜好短期租約。

印尼都會區近年房價飆漲，導致愈來愈多年輕人不願買房。雅加達郵報（Jakarta Post）日前報導，1997年至2012年出生的印尼Z世代年輕人，更傾向於租房，而非購買房產。

報導引述市調公司Inventure9月公布的調查結果指出，2/3受訪的Z世代表示，他們對未來3年內能買房持悲觀態度，其中約8成的受訪者認為，房價飆漲是主因，其他原因還包括收入不足、就業不穩定，及把錢花在演唱會及度假，重視精神消費所致。

另外也有年輕人指出，負債使他們難以申請房貸。調查顯示，38%的年輕人認同先租房後買房，而34%的人則更傾向於短期租賃契約。

印尼Jakpat市調公司2023年的一份調查顯示，逾36%的Z世代不願購買房產，而是選擇租房。其中，36%的人表示，他們的經濟情況尚未能買房，22%的人認為租房更便宜，18%的人則因考量地理位置而更傾向租房而非買房。

印尼租賃平台Rukita上週表示，Z世代的擁房比例正出現下降情形，原因是房價上漲速度比薪資成長速度快。該平台分析，許多年輕人因預算考量，被迫住在市郊，每天須花1至2個小時通勤。

印尼住房應用程式Pinhome6月發布的公告也顯示，印尼租賃需求超越買屋需求。今年第一季與去年同季度相比，房屋租賃的需求增加了55%。報告指出，銀行高利率和財務不足是人們選擇租房而非購買房屋的原因之一。

印尼 年輕人 薪資

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