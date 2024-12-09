加納陷入經濟危機 前總統勝選受期待

加納在陷入經濟危機之際舉行總統大選，由前總統馬哈馬成功當選！由於主要政黨支持者阻礙選舉進程，使得大選官方公布需要延遲，然而，全國民主大會候選人巴烏米亞已承認敗選，祝賀馬哈馬當選新任總統。未來，經濟民生問題將會是首要挑戰。

馬哈馬當選新總統

《BBC》報導，加納7日舉行總統大選，主要候選人為現任副總統巴烏米亞與前任總統馬哈馬，即使官方結果尚未公布，巴烏米亞已祝賀馬哈馬當選新任總統。自1992年加納恢復多黨政治以來，無一政黨連續執政超過兩屆，對此，巴烏米亞接受敗選結果，並強調「人民投票支持變革。」

加納原本預計將在投票結束後數小時內公佈選舉結果，但全國民主大會（NDC）和新愛國黨（NPP）的支持者阻礙選舉進程，因此必須延遲。然而，NDC的內部統計顯示，馬哈馬與巴烏米亞分別奪得56%和41%的選票，而巴烏米亞也願意事先承認敗選，以維護國家和平避免衝突擴大。

「這次勝利令人非常興奮。」NPP支持者薩利夫期盼，未來自己和兄弟姐妹都能夠找到工作，食物和燃料的價格也會下降。NDC支持者娜娜也承認，許多人都不滿意全國民主大會的表現，他們所做的一切都不好。

最嚴重的經濟危機

《衛報》報導，這次選舉正值加納世代以來最嚴重的經濟危機之際，包括基本商品的成本飆升、年輕人失業率嚴重，以及國家無力償還債務。

加納大學政治學系資深講師扎托指出，加納曾經是非洲地區的經濟強國之一，但近年來一直在高額公債、本幣貶值和高通膨下苦苦掙扎，而生活成本飆升對國內經濟造成嚴重影響，其中五分之一的人民生活在貧困之中。

在上屆任期中，馬哈馬因經濟不景氣、頻繁停電和腐敗醜聞而下台，但這次競選期間，其承諾將加納轉變為「24小時經濟」，並奪得選民的支持青睞。

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