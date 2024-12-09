澳洲與諾魯簽安全條約 進一步削弱中國影響力

澳洲和太平洋島國諾魯共和國今天宣布簽署具里程碑意義的安全條約，讓坎培拉朝著削弱中國在該地區影響力的目標更進一步。

法新社報導，根據這項條約，諾魯在簽署有關海事安全、國防和警務等雙邊協議前，須徵得澳洲同意；若有其他國家希望就其港口、機場或銀行業達成協議，諾魯也必須與澳洲協商。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說：「這項條約將使我們的地區更加強大，也將使我們的地區更加安全。」

他表示：「對於太平洋地區的安全和韌性來說，這是美好的一天。」

諾魯將獲得6400萬美元的直接預算支持，另外還可拿到 2500萬美元的資金，來強化其捉襟見肘的警察部隊。

中國一直在南太平洋地區尋找新朋友，並在去年說服諾魯斷絕與台灣的外交關係。

諾魯總統阿丁安（David Adeang）表示，這項條約對於加強經濟、加強「我們的共同安全並因應關鍵挑戰」至關重要」。

根據這項條約，澳洲還將承諾維持諾魯的銀行服務運作。

多年來，西方銀行一直以政治動盪、利潤微薄和營運成本高昂為由，陸續關閉南太平洋地區的分支機構。

中國國營的中國銀行已表示渴望介入，讓人擔心北京可能擴大原已相當龐大的外交和商業影響力。

諾魯人口約1萬2500人，是世界上最小的國家之一，國土面積僅20平方公里。