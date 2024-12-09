快訊

內湖母女遭騙1200萬還被「冷嘲熱諷」 受理員警記大過函送地檢署

尹錫悅遭限制出境！南韓反腐機構證實：已下令

生子拿美國籍恐沒了！ 川普上全第1天就終止「出生公民權」

澳洲與諾魯簽安全條約 進一步削弱中國影響力

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯（左）與諾魯總統阿丁安（右）。美聯社
澳洲總理艾班尼斯（左）與諾魯總統阿丁安（右）。美聯社

澳洲和太平洋島國諾魯共和國今天宣布簽署具里程碑意義的安全條約，讓坎培拉朝著削弱中國在該地區影響力的目標更進一步。

法新社報導，根據這項條約，諾魯在簽署有關海事安全、國防和警務等雙邊協議前，須徵得澳洲同意；若有其他國家希望就其港口、機場或銀行業達成協議，諾魯也必須與澳洲協商。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說：「這項條約將使我們的地區更加強大，也將使我們的地區更加安全。」

他表示：「對於太平洋地區的安全和韌性來說，這是美好的一天。」

諾魯將獲得6400萬美元的直接預算支持，另外還可拿到 2500萬美元的資金，來強化其捉襟見肘的警察部隊。

中國一直在南太平洋地區尋找新朋友，並在去年說服諾魯斷絕與台灣的外交關係。

諾魯總統阿丁安（David Adeang）表示，這項條約對於加強經濟、加強「我們的共同安全並因應關鍵挑戰」至關重要」。

根據這項條約，澳洲還將承諾維持諾魯的銀行服務運作。

多年來，西方銀行一直以政治動盪、利潤微薄和營運成本高昂為由，陸續關閉南太平洋地區的分支機構。

中國國營的中國銀行已表示渴望介入，讓人擔心北京可能擴大原已相當龐大的外交和商業影響力。

諾魯人口約1萬2500人，是世界上最小的國家之一，國土面積僅20平方公里。

澳洲 艾班尼斯 諾魯

延伸閱讀

科技業高管綠卡等了7年…川普勝選恐掀人才出走潮 2國家成移民新選擇

兩波東北季風影響 3地區大雨突襲 下周六不排除又有冷氣團

網球／澳洲名將佛瑞塞辭世 享耆壽91歲

在宅急症醫療照護成未來趨勢 澳洲專家揭三大成功關鍵

相關新聞

加納陷入經濟危機 前總統勝選受期待

加納在陷入經濟危機之際舉行總統大選，由前總統馬哈馬成功當選！

與王室爭權 東加首相突請辭

太平洋國家東加首相索瓦蘭尼（Siaosi Sovaleni）辦公室和國會官員表示，索瓦蘭尼與王室爭權後，今天突然請辭

澳洲與諾魯簽安全條約 進一步削弱中國影響力

澳洲和太平洋島國諾魯共和國今天宣布簽署具里程碑意義的安全條約，讓坎培拉朝著削弱中國在該地區影響力的目標更進一步

美國再提供波蘭40億美元軍事貸款擔保 深化防禦

波蘭通訊社（PAP）報導，美國國務院宣佈，將提供波蘭40億美元（約新台幣1280億元）的貸款擔保，以加速波蘭軍事現代化並...

剛果神秘疾病增至406例 發燒、身體疼痛…聯合國派團調查

剛果民主共和國爆發更多被貼上「X疾病」（Disease X）標籤、會出現類似流感症狀的神秘疾病，世界衛生組織（WHO）已...

川普稱上任後終結俄烏戰 美中俄關係或轉變引北京恐懼

美中俄三角關係歷經多年發展，隨著美國總統大選落幕，前總統川普（Donald Trump）即將成為下任總統，外界都在關注，這個敏感的三角關係，是不是又到了一個重要的轉折點？儘管對於川普回鍋擔任美國總統，北京早在各個領域都已經預作布局，但未來會否有美中俄大三角變化？此問題很大程度上，應取決於美俄關係改善的情況，而這難解的三角習題，恐怕也是大陸戰略學者們心中的一個頭等議題。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。