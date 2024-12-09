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俄關閉波蘭駐聖彼得堡領館驅逐外交官 關係再惡化

中央社／ 華沙8日專電

根據波蘭共和日報（Rzeczpospolita）報導，俄羅斯宣佈關閉波蘭駐聖彼得堡領事館，並驅逐3名波蘭外交官，以回應波蘭先前關閉俄羅斯駐波茲南領事館，雙方關係再度惡化。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，波蘭作為基輔的堅定盟友，與莫斯科的對立不斷加劇，如今雙方互關對方的領事館，標誌著兩國之間的外交關係進一步惡化。

根據波蘭新聞台TVN24報導，波蘭政府10月22日因懷疑俄羅斯在波蘭境內策劃破壞活動，決定關閉俄羅斯駐波茲南領事館，並將領事館的外交人員列為不受歡迎人士。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław TomaszSikorski）表示，波蘭作為向烏克蘭運送軍事補給的樞紐，成為俄羅斯間諜和破壞行為的目標，波蘭有責任做出果斷回應；當時俄羅斯外交部立即威脅，波蘭的敵對行動將招致痛苦的報復。

如今，俄羅斯外交部5日正式通知波蘭，撤銷對波蘭駐聖彼得堡（Saint Petersburg）領事館的運營許可，並要求在2025年1月10日前關閉。同時，3名波蘭外交人員被列為不受歡迎人士，必須同一天離開俄羅斯。

俄羅斯外交部在一份聲明中指責波蘭當局的公開敵對行為，稱波蘭已拆除了幾十年來建立的俄波關係結構，並表示波蘭關閉俄羅斯駐波茲南領事館的行動是毫無依據的挑釁行為。

波蘭的行動並非毫無依據。波蘭總理圖斯克（Tusk）今年5月披露，已起訴9人因涉嫌參與俄羅斯的間諜和破壞行動。波蘭還指控俄羅斯是針對波蘭政府機構的網絡攻擊幕後黑手，並與白俄羅斯在邊境製造移民危機有關。華沙市內最大購物中心的火災也被認為與俄羅斯的破壞行為有關。

俄羅斯方面也指責波蘭為執行德國的議程，並試圖將波蘭的外交政策與德國掛鉤。

值得注意的是，俄羅斯的舉措發生在歐洲安全與合作組織（OSCE）會議期間。會議在馬爾他（Malta）舉行，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey ViktorovichLavrov）親自出席，這是他自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來首次親自參加這樣的國際會議。

然而，會議期間，波蘭外交部長西科爾斯基與其他國家幾位代表一起，公開退出拉夫羅夫的演講，抗議他在會議中散播俄羅斯入侵烏克蘭的謊言。西科爾斯基更呼籲，應該考慮將俄羅斯的成員資格從歐洲安全與合作組織中暫時中止，直至戰爭結束。

俄羅斯和波蘭之間的外交對抗由來已久，但自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，雙方對立逐步加劇。波蘭作為北約和歐盟的成員，成為烏克蘭的重要支持者之一，並積極推動國際社會對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。俄羅斯則加強針對波蘭的情報活動和網絡攻擊行動作為回應，雙方的外交對抗再升級。

此次關閉領事館的行動進一步表明，俄羅斯與波蘭的關係在短期內難以改善，還可能對波蘭的領事服務和兩國貿易和外交往來產生長期影響。隨著波蘭在北約和歐盟中的影響力不斷增強，俄羅斯的回應顯示出試圖在外交上採取更強硬立場。

外交部 波蘭 白俄羅斯

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