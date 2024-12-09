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美國再提供波蘭40億美元軍事貸款擔保 深化防禦

中央社／ 華沙8日專電
波蘭陸軍示意圖。路透
波蘭陸軍示意圖。路透

波蘭通訊社（PAP）報導，美國國務院宣佈，將提供波蘭40億美元（約新台幣1280億元）的貸款擔保，以加速波蘭軍事現代化並增強北約東翼防禦能力。此舉措標誌著美波進一步深化戰略夥伴關係，鞏固北約在東歐地區的集體防禦力量。

美國在過去兩年內已向波蘭提供超過110億美元的外國軍事融資（FMF），顯示美國對波蘭安全與區域穩定的堅定承諾。

美國國務院聲明指出，這筆資金將用於支持波蘭的軍事現代化，增強波蘭防禦能力，並加強北約在東側的威懾與防禦態勢。國務院還強調，這筆貸款是提供給「美國最親密和最值得信賴的盟友」，並表示：「今天的公告凸顯了美國對波蘭安全和加強北約的堅定承諾。」

波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）對此表示熱烈歡迎，並在X上寫道：「我們與美國達成了另一項貸款協議，幫助波蘭武裝部隊的快速轉型。這進一步證明了波蘭和美國之間的巨大信任和強大的聯盟。」

美國駐波蘭大使布熱津斯基（Mark Brzezinski）也讚賞這項協議，並在X平台發文表示，提供這筆資金強調了美國對波蘭安全的堅定承諾，他進一步強調：「我們正在共同為波蘭、該地區和整個北約聯盟建立一個更安全的未來。」

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭啟動了前所未有的軍事擴充計劃，並成為北約內部防務支出最高的國家之一。波蘭2024年的國防預算已增長到GDP的4.12%，預計2025年進一步上升到4.7%，遠高於北約成員2%的最低標準。

大部分的國防支出流向美國的軍工企業。波蘭與美國簽署大規模的軍事裝備採購協議，包括阿帕奇直升機、艾布蘭坦克、HIMARS多管火箭發射系統、愛國者導彈防禦系統和雷達偵察氣球等尖端裝備。

此外，波蘭也從韓國購買大批裝備，包括K239Chunmoo火箭炮發射系統、FA-50輕型戰鬥機、K2坦克和K9自走榴彈炮，顯示波蘭在多國之間分散軍事風險的策略。

此次貸款協議標誌著美波軍事合作的進一步深化。自美國國際開發金融公司（DFC）和美國進出口銀行先前為波蘭核電廠項目提供巨額貸款擔保後，這筆軍事融資成為美波戰略合作的另一項重要支柱，強力支援波蘭的軍事現代化和提升區域防禦能力。

北約 國防預算 波蘭 美國

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