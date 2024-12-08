英軍情五處首長：敵意國家行為增長 侵蝕反恐資源

英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆近日表示，由於來自俄羅斯及其他敵意國家、以及與外國政權有關的惡意行為者威脅升高，在資源有限的情況下，MI5被迫縮減對反恐工作的投入。

麥卡勒姆（Ken McCallum）說，經過近30年的間歇期，國家級行為者相互嚴重衝突的時代又回來了，且威脅樣態較恐怖主義活動更複雜、更具規模。

他提到，MI5將檢視如何分配有限資源與能量，以更有效應對俄羅斯、伊朗或中國當局的活動。

另一方面，國家級行為者以外的恐怖主義威脅依然存在。除了中東地區動盪局勢引發的外溢效應，麥卡勒姆示警，受網路資訊影響，青少年參與恐怖行動或成為嫌疑人的機率上升；在英國，每8名被MI5列入反恐觀察名單的人士中，就有1名未滿18歲。

麥卡勒姆是在英國公務系統一個透過內網傳播的podcast節目作以上表示，英國「泰晤士報」（TheTimes）近日獨家取得相關內容。

含英國在內的歐洲地區近期發生一系列顛覆破壞、縱火和暗殺行動，調查顯示主事者以莫斯科當局及與其有關的不同背景人士為大宗，包括今年稍早在英國伯明罕（Birmingham）國際快遞業者DHL物流中心發現的引燃包裹，即被判定為俄方預演對大西洋兩岸航班發動恐攻。

麥卡勒姆10月曾就英國面臨的安全威脅發布報告，其中對網路的影響力及其如何被敵意國家利用有不少著墨。

麥卡勒姆提到，在英國，因為疑似與恐怖主義活動有關而遭調查的人士中，高達13%未滿18歲，人數占比在過去3年增長3倍。

此外，年輕人特別容易受極右翼恐怖主義吸引。麥卡勒姆說，極右翼恐怖主義宣傳對網路文化的掌握與運用相對巧妙。

在俄、中、伊朗等國家級威脅來源方面，麥卡勒姆提到，MI5去年經手相關調查，案件總數年成長率高達48%。

其中，俄羅斯由於實體間諜網在西方國家大量驅逐相關人員後面臨嚴峻挑戰，網路空間扮演的角色更顯重要。

麥卡勒姆指出，與莫斯科當局有關的行為者日益尋求透過代理人為俄方執行「骯髒任務」。這些代理人可以是來自英國或其他國家的犯罪分子、私人密探或編制外特工。網路空間是相關惡意行為者相互串聯的重要平台。

儘管這樣的趨勢對MI5的威脅偵測工作造成挑戰，麥卡勒姆說，俄方增加使用代理人，效應之一就是俄方的任務執行品質和專業度進一步下降。

此外，不同於以外交人員身分為掩護的特工和間諜，代理人不受外交豁免權保護，這讓英國及其盟友夥伴有更多應對手段選項。

麥卡勒姆示警，考量英國在支援烏克蘭抵抗侵略扮演領導角色，應預期俄方將持續對英國採取具侵略性的態勢。

至於中國，麥卡勒姆指出，與中國的經濟關係有助英國經濟成長，而經濟成長有助國家安全。

不過，與中國的關係仍存在需充分管控的安全風險。麥卡勒姆說，符合比例原則、針對特定具體關切採取的安全防護措施，是英國與中國自信往來的基礎。