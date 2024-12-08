巴黎聖母院再開幕！澤倫斯基赴巴黎與川普、馬克宏見面 烏法各有煩憂

巴黎聖母院重新開幕，各國領袖為此群聚慶賀，話題卻環繞俄烏戰爭與法國政局！聖母院睽違5年從大火中修復、各界捐獻了至少10億美元整修，但參加開幕活動的烏克蘭總統澤倫斯基、美國新任總統川普、法國總統馬克宏等人各有心事。烏克蘭總統澤倫斯基近來頻繁的會見美國政要，彰顯其對烏克蘭未來的焦慮，馬克宏則是在煩惱新總理要找誰。

歷經五年終於修好

根據《半島電視台》報導，包括即將就任美國總統的川普、美國第一夫人吉兒‧拜登、馬克宏夫婦與剛果總統納索與其夫人，都前往聖母院重新開幕致意。

馬克宏致詞時表示，感謝全球對聖母院修復、重建的捐獻，讓各界可以再次聽到聖母院的鐘聲響起。當初協助撲滅火災的消防員也參加典禮，並接受眾人的道謝。

《歐洲新聞網》提到，同時間澤倫斯基也特別前往巴黎，與川普、馬克宏見面、並進行90分鐘的閉門會議。澤倫斯基稱與川普的談話「相當具有建設性」，並對川普表達也希望能儘速結束俄烏戰爭的訴求。川普陣營與法國總統府也並未發表聲明，顯得相當低調。

馬克宏面臨國內僵局

由於川普在選舉期間不斷強調，會在上任後第一天結束俄烏戰爭，也讓澤倫斯基相當緊張，在這次見面之前也有與川普見過一次面，盼能說服川普讓烏克蘭能獲得最大利益。目前俄烏雙方在俄羅斯軍隊是否撤離佔領區，烏克蘭能否加入北約等條件上談判，雖然有多國想要協助調停，但目前仍沒有下文。

馬克宏雖然促成這次國際談判，在聖母院重新開幕上也無限風光，但他個人正面臨國內政治僵局。總理巴尼耶因為不信任案通過遭到免職，總預算案也尚未通過。由於國會席次在年中解散國會大選後變得更少，面對左派與極右派夾擊，將考驗著馬克宏未來到2027年的任期如何施政。

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