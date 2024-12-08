快訊

獨／首批38輛M1A2T戰車本月抵台 這艘「國安輪」正在路上

章立衡求送最後一程 劉家昌家屬切割：與劉家無關係

巴黎聖母院再開幕！澤倫斯基赴巴黎與川普、馬克宏見面 烏法各有煩憂

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在聖母院重新開幕時，川普（左起）、馬克宏與澤倫斯基同時見面會談（X帳號@ZelenskyyUa via）
在聖母院重新開幕時，川普（左起）、馬克宏與澤倫斯基同時見面會談（X帳號@ZelenskyyUa via）

巴黎聖母院重新開幕，各國領袖為此群聚慶賀，話題卻環繞俄烏戰爭法國政局！聖母院睽違5年從大火中修復、各界捐獻了至少10億美元整修，但參加開幕活動的烏克蘭總統澤倫斯基、美國新任總統川普、法國總統馬克宏等人各有心事。烏克蘭總統澤倫斯基近來頻繁的會見美國政要，彰顯其對烏克蘭未來的焦慮，馬克宏則是在煩惱新總理要找誰。

歷經五年終於修好

根據《半島電視台》報導，包括即將就任美國總統的川普、美國第一夫人吉兒‧拜登、馬克宏夫婦與剛果總統納索與其夫人，都前往聖母院重新開幕致意。

馬克宏致詞時表示，感謝全球對聖母院修復、重建的捐獻，讓各界可以再次聽到聖母院的鐘聲響起。當初協助撲滅火災的消防員也參加典禮，並接受眾人的道謝。

歐洲新聞網》提到，同時間澤倫斯基也特別前往巴黎，與川普、馬克宏見面、並進行90分鐘的閉門會議。澤倫斯基稱與川普的談話「相當具有建設性」，並對川普表達也希望能儘速結束俄烏戰爭的訴求。川普陣營與法國總統府也並未發表聲明，顯得相當低調。

馬克宏面臨國內僵局

由於川普在選舉期間不斷強調，會在上任後第一天結束俄烏戰爭，也讓澤倫斯基相當緊張，在這次見面之前也有與川普見過一次面，盼能說服川普讓烏克蘭能獲得最大利益。目前俄烏雙方在俄羅斯軍隊是否撤離佔領區，烏克蘭能否加入北約等條件上談判，雖然有多國想要協助調停，但目前仍沒有下文。

馬克宏雖然促成這次國際談判，在聖母院重新開幕上也無限風光，但他個人正面臨國內政治僵局。總理巴尼耶因為不信任案通過遭到免職，總預算案也尚未通過。由於國會席次在年中解散國會大選後變得更少，面對左派與極右派夾擊，將考驗著馬克宏未來到2027年的任期如何施政。

【更多精采內容，詳見

俄烏戰爭 川普 巴黎聖母院 法國 澤倫斯基 烏克蘭 馬克宏

延伸閱讀

巴黎聖母院修復竣工 馬克宏親主持典禮 川普等千名各國政要出席

世局晦暗、法國情痛苦…巴黎聖母院「浴火重生」成對比

巴黎聖母院重啟 川普提前返世界舞台 各國領袖欲「化敵為友」對談

川普提名鷹派裴度當駐中大使 傳北京不滿：若能見到王毅算走運

相關新聞

南韓總統尹錫悅已被列叛亂嫌疑人！特別檢察：收到投訴依照程序辦事

韓聯社報導，南韓檢方8日最新表示，總統尹錫悅已經被以叛亂和濫用權力等罪名，立案列為嫌疑人。

敘利亞易主！總統逃亡、總理留守撐場 承諾「和平移交政權」

美聯社報導，外傳敘利亞總統阿塞德搭機逃離大馬士革後，敘利亞總理賈拉利（Mohammed Ghazi Jalali）8日仍...

阿塞德垮台重塑中東局勢 俄國灰頭土臉、美國也尷尬

敘利亞反抗軍的閃電奇襲只花了12天就攻下首都大馬士革，8日有消息指阿塞德總統（Bashar al-Assad）已逃離首都，將由總理進行政權和平轉移。阿塞德迄今下落不明，不過他大勢已去有跡可循，在他最需要盟友的時候，伊朗6日卻從敘利亞撤軍，被烏克蘭戰爭拖住的俄羅斯也愛莫能助，學者形容這是俄羅斯的「西貢時刻」（Saigon moment）。敘利亞地處中東交通交匯地，阿塞德垮台，中東勢力將重新洗牌，影響遠大於以哈戰爭...

巴黎聖母院再開幕！澤倫斯基赴巴黎與川普、馬克宏見面 烏法各有煩憂

巴黎聖母院重新開幕，各國領袖為此群聚慶賀，話題卻環繞俄烏戰爭與法國政局！聖母院睽違5年從大火中修復、各界捐獻了至少10億美元整修…

墨爾本猶太會堂遭縱火 澳洲總理：恐怖主義行為

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天稱墨爾本猶太會堂蓄意縱火案為「恐怖主義」行為，同時對澳洲「令人擔...

巴黎聖母院修復竣工 馬克宏親主持典禮 川普等千名各國政要出席

法國巴黎聖母院(Notre Dame Cathedral)修復竣工，7日由法國總統馬克宏(Emmanuel Macron...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。