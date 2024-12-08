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墨爾本猶太會堂遭縱火 澳洲總理：恐怖主義行為

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。路透
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。路透

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天稱墨爾本猶太會堂蓄意縱火案為「恐怖主義」行為，同時對澳洲「令人擔憂的反猶主義抬頭」發出警告。

法新社報導，6日拂曉時分，多名蒙面縱火犯在墨爾本近郊里彭利（Ripponlea）的艾達斯以色列猶太會堂（Adass Israel Synagogue）縱火，燒毀大半建築，但並未造成重大傷亡。當局仍在追捕肇事者。

艾班尼斯今天表示，猶太會堂那場大火達「恐怖主義定義」。他告訴媒體說：「反猶主義抬頭令人擔憂」。

他說：「恐怖主義的目的是在社區中製造恐懼，墨爾本猶太會堂發生的暴行，顯然是為了在社區中製造恐懼。」

負責釐清事件是否為恐怖行為的澳洲警方將於明天開會，看看這場大火是否符合官方對恐怖主義的標準，同時也繼續追捕兩名縱火犯。

這起攻擊事件引起澳洲國內外廣泛譴責。

保守派政治人物和猶太團體批評艾班尼斯政府未能批評反猶主義。

在野黨領袖達頓（Peter Dutton）今天將矛頭指艾班尼斯，他說，艾班尼斯認為，「如果不對反猶主義採取強硬立場，某種程度上會為他在國內帶來政治利益」。

反猶 猶太 艾班尼斯

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