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日相石破茂與落選人座談 再度為眾院敗選致歉

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本首相石破茂。（路透）
日本首相石破茂。（路透）

日本執政黨自民黨今天在中央黨部舉行眾議院大選落選人座談會，首相石破茂再度為眾議院大選敗選致歉，並表達整頓現有體制迎戰下次選舉的看法。

今年10月27日投開票的眾議院大選應選465席，自民黨所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到過半數233席還差18席。儘管石破在11月11日舉行的首相指名選舉中獲勝，但因為得票數未過半，日本政局呈現罕見的少數執政。

日本放送協會（NHK）報導，今天這場會議總計有約百位獲自民黨提名或未獲提名的落選人參與。黨中央與會人士包括總裁（黨主席）石破茂及幹事長森山裕等人。

石破會中表示，「我們在這場眾議院大選遭受非常嚴峻的審判，這是身為總裁的我的責任，也持續為許多不足及做的不夠之處進行反省」。

他說，自民黨為了國家國民應該怎麼做，哪裡需要改進，「我希望聽聽大家直言不諱的意見，能做到的全部付諸實行」。

石破說，不論何時發生什麼事都要做好準備，「我們必須進行體制整頓」。

森山裕也說，無法獲得國民充分理解，及未能回應選民聲音，「我感到非常抱歉」；沒有政治信賴就無法推動政策，為了讓民眾理解政治獻金及制度，會努力持續改革。

朝日電視台報導，這場大選進行時曾發生黨中央提供非提名候選人所屬地方黨部2000萬日圓資金，落選人認為此舉對選戰帶來不利影響，至今仍相當不滿，黨中央希望透過仔細聆聽意見來促進黨內團結。

大選 日本 石破茂 自民黨

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