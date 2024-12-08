喬治亞總統：與川普和馬克宏 討論選舉舞弊問題

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）表示，她與美國總統當選人川普和法國總統馬克宏討論了喬治亞10月的國會選舉。她和在野陣營認為這場選舉存有舞弊。

路透社報導，佐拉比契維利今晚在社群平台X發文表示：「與川普總統和馬克宏總統進行了深入討論。」她當時正在巴黎參加巴黎聖母院重新開放的活動，並附上一張她與川普和馬克宏交談的照片。

她還說：「揭露了被竊取的選舉，以及極度令人擔憂的鎮壓喬治亞人民行為。」

親俄羅斯的執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）宣布贏得10月26日大選以來，喬治亞便陷入危機；總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）11月底接著宣布2028年之前喬治亞都不會進行加入歐盟的談判，全國各地掀起更多集會抗議。

法新社報導，今天有數千名抗議人士連續第10天走上首都特比利西（Tbilisi）街頭怒吼。

立場親歐的佐拉比契維利已成為這波抗議潮的代言人。

根據路透社報導，抗議期間，喬治亞主要在野黨領袖和其他幾名成員被拘留。在野陣營今天表示，其中一名政治人物在警方突襲其辦公室時遭到毆打。

喬治亞媒體也報導，支持在野陣營的皮爾維利電視台（Pirveli TV）攝影團隊在抗議現場附近進行作業時，遭到蒙面男子攻擊。

佐拉比契維利今天在另一則發文中表示：「俄羅斯政權今晚又在特比利西活動，追逐在街頭逃離恐懼的市民，並鎖定政治人物、媒體和藝術家。」她還上傳一段影片，顯示一群穿帽T的男子手持棍棒，在一座建築內毆打好幾個人。

喬治亞總統主要扮演儀式性角色，佐拉比契維利與在野陣營指控喬治亞之夢在這個擁有370萬人口的國家推行日益專制、反西方且親俄的政策。

克里姆林宮否認俄羅斯干涉喬治亞局勢，並將此情況與2014年烏克蘭的廣場革命（Maidan Revolution）相提並論。烏克蘭的那場革命推翻了親俄的總統。