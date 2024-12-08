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敘利亞易主！總統逃亡、總理留守撐場 承諾「和平移交政權」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一幅敘利亞總統阿塞德的畫像6日在反抗軍接管哈馬市後，遭開槍毀損。美聯社
一幅敘利亞總統阿塞德的畫像6日在反抗軍接管哈馬市後，遭開槍毀損。美聯社

美聯社報導，外傳敘利亞總統阿塞德搭機逃離大馬士革後，敘利亞總理賈拉利（Mohammed Ghazi Jalali）8日仍留守，並表示已經準備好與反對派合作，和平移交政權。

反抗軍自11月27日起發動閃電戰後，接連奪下敘利亞重要城市，包含第二大城阿勒坡與第三大城荷姆斯，如今已經攻進首都大馬士革，政府軍兵敗如山倒。

路透報導，敘利亞軍方司令部稍早宣布24年的阿塞德政權垮台，長達50年的阿薩德家族統治宣告終止。

美聯社報導，總理賈拉利仍堅守崗位，他在影片聲明中表示，「我在我的家中，並未離開，這是因為我對這個國家的歸屬感」。他將照常前往辦公室工作；他並未回應阿塞德逃亡報導。

另一方面，華爾街日報報導，美國國安會發言人薩維特（Sean Savett）表示，總統拜登及其助手「正在關切」敘利亞局勢，並且與中東夥伴「維持聯繫」。

敘利亞 阿塞德

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