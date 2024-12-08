德國選項黨 推舉魏德爾作為總理候選人

德國右翼政黨選項黨（AfD）的民調支持率在18%到19%之間，次於基民盟基社盟，再加上德國主流政黨已明確表示不會與其合作，因此，即便選項黨提名總理候選人，也幾乎無法在議會中獲多數支持，無論是首席候選人出任總理，還是成為執政黨的可能性都極低。

但選項黨仍將魏德爾（Alice Weidel）提名為該黨總理候選人參加2025年2月23日的聯邦大選。魏德爾是誰？她是個怎樣的人？外界又對她評價如何？

對於伴侶的問題，她已經「聽煩了」

魏德爾經常被反複問及的一個問題──她在2017年時曾表示對此已經「聽煩了」：作為德國選擇黨領導人和擁有一個同性伴侶這兩件事是如何並存不悖的？魏德爾的伴侶不僅是女性，還有移民背景。

在蘇黎世的一次活動中，這個問題被再次提出。魏德爾回應道：「我要告訴你們，我不會去看膚色這種問題。」隨後，她向坐在觀眾席中的伴侶薩拉深情告白：「薩拉，我愛你！」在之後接受瑞士媒體採訪時，魏德爾進一步解釋了她的這一舉動：她並不喜歡那些以膚色為焦點的問題，「這種問題讓我很反感。」她的伴侶是瑞士人，是被收養的，原籍是斯里蘭卡，三個月大時來到瑞士，在阿彭策爾長大。

魏德爾試圖將個人私生活隱藏於公眾視線之外。她說道，「這扇門一旦被打開，就再也關不上了。」她的生活是在德國與瑞士之間兩地奔波，在瑞士，她與作為電影製片人的伴侶共同撫養兩個孩子。

德國選擇黨和同性戀身份如何契合在一起？

魏德爾曾在七年前的一場競選演講中回答過類似問題。她表示，自己加入德國選擇黨不是「儘管」而是「正因為」自己的同性戀身份。她將此與安全和移民政策聯繫起來，並認為「同性戀情侶如今幾乎不敢手牽手走上街頭」，並指責某些地區存在 「同性戀者禁行區」以及追捕同性戀的「穆斯林團伙」。

稱政治對手是「靶場上的靶子」

在政治舞台上，魏德爾注重保持專業而嚴肅的形象：白襯衫、珍珠項鏈、深藍色外套。在接受採訪時，她語速緩慢，刻意令語氣平穩，說話中用帶有威斯特伐利亞口音的「Wiatschaft」指代「經濟」（Wirtschaft）。然而，在談及政府以及政治對手時，她常言辭尖銳且帶輕蔑之意，將其稱為「香腸內閣」（軟弱無能）或「靶場上的靶子」（容易被攻擊的目標）。

一位同樣來自選項黨的聯邦議院議員表示，儘管魏德爾有時內心情緒翻滾，但她總努力在外表上表現得冷靜克制。

脾氣火爆？

「絕對不是，」至少她本人對此是堅決否認的。魏德爾認為，在任何情況下都必須保持冷靜，但作為領導者，在必要時需表達明確立場，「領導意味著並不總要讓自己受歡迎，在必要時必須做出困難的、不太討人喜歡的決定。」

評論兩極化

魏德爾的擁躉者贊揚她具「極好的幽默感」。選項黨內了解並支持魏德爾的人將她形容成一個能令人有好感的女性，具「很棒的幽默感」，並在非公開場合下，她也能表現得輕鬆搞笑，這與她在公眾面前的形象並不相同。她還被描述為「聰明」、「嚴肅」、「專注」和「聰明」的。此外，也有人用「貫徹個人意志的」和「嚴厲的」來形容她。當她糾正那些在談話中讓她分心或以其他方式惹惱她的人時，魏德爾可能會顯得有些專橫。

批評者中有很多與魏德爾（Weidel）來往甚密，因此在評論時寧願保持匿名，這些人對她就沒什麼好話了，認為魏德爾「冰公主」（Eisprinzessin）的綽號絕非浪得虛名，稱其「以自我為中心」並且「傲慢」。此外魏德爾還被形容為缺乏能力，並被認為其首要目標是追逐黨內權力。

「最糟糕一類的機會主義者」

「她只關心能否處於領先地位。」外界將魏德爾批評為「最糟糕一類的機會主義者」。青年聯盟（Junge Union）主席約翰內斯‧溫克爾（Johannes Winkel）提到，魏德爾曾試圖推動將右翼強硬派代表比約恩‧霍克（Björn Höcke）開除出黨，但現在卻表現得好像此事從未發生過一樣，與霍克一道在競選舞台上並肩而立。

（德新社）

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