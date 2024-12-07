敘利亞叛軍攻進戰略重鎮荷姆斯 距首都大馬士革僅約160公里

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
敘利亞叛軍佔領中部城市哈瑪後，一名敘利亞反政府軍人6日搭車巡邏時興奮地舉槍並擺出手勢。法新社
敘利亞叛軍佔領中部城市哈瑪後，一名敘利亞反政府軍人6日搭車巡邏時興奮地舉槍並擺出手勢。法新社

敘利亞反抗軍6日表示，他們已迅速推進到重要城市荷姆斯，有望拿下這個戰略重鎮，威脅敘利亞總統阿塞德政權。

紐約時報報導，反抗軍於11月27日開始的主要攻勢，進展迅速，7日已經到達戰略城市荷姆斯郊區，距離阿塞德政府首都大馬士革只有約160公里。但反抗軍也在此地面對政府軍迄今為止最激烈的抵抗，政府軍試圖阻擋反抗軍快速向大馬士革挺進。

主導這次全面攻勢的敘利亞民兵派系是前凱達恐怖組織分支，現被稱為「沙姆解放組織」，是遜尼派穆斯林。他們在社群媒體TG寫道，「我們的部隊已解放荷姆斯郊區最後一座村莊，現已抵達城牆邊」，並對效忠阿塞德政府的部隊喊話，要他們叛逃。

這次攻勢是阿塞德政權多年來面臨的最嚴重挑戰。紐時說，目前還不清楚阿塞德能堅持多久，尤其是他最堅定的盟友伊朗對他的支持似乎開始降低。

過去伊朗提供強大的軍事支援，對於阿塞德政權撐過13年的內戰至關重要。但據伊朗和該地區官員表示，伊朗已於六日晚間開始從敘利亞撤離軍事指揮官和其他人員。

阿塞德的另一個主要盟友俄羅斯，在這波反抗軍攻勢中除了提供政府軍一些有限度空襲援助之外，幾乎沒有伸出援手。俄羅斯在2015年介入敘利亞內戰，通過轟炸反抗軍占領區幫助阿塞德繼續掌權。但現在俄國自顧不暇，大部分空中和地面武力都被牽制在烏克蘭。

若叛軍成功奪下荷姆斯，將切斷大馬士革與海岸地區的聯繫。海岸地區是阿塞德所屬少數什葉派分支阿拉維派的據點，也是其俄國盟友設有海軍與空軍基地的戰略要地。

不過，敘國軍方消息人士指出，任何從荷姆斯北部發起的叛軍攻勢，都將遭遇伊朗支持的黎巴嫩真主黨部隊；真主黨部隊正在部署，以增強政府防禦。

伊朗 敘利亞

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