日相石破茂 促中日直接對話

日本首相石破茂五日表示，直接的對話是中日間消除歷史遺留問題、擴大合作的一個起點，重要的是要通過不斷積累的、坦率的討論，增進日中兩國之間的相互理解；日本外相岩屋毅則提出，希望根據兩國首腦達成的共識，盡早訪問中國。

財新網報導，當地時間十二月五日晚間，「第廿屆東京—北京論壇」閉幕，石破茂和岩屋毅出席致詞。石破茂稱，非常期待論壇能助力日中關係發展，打算繼續和中國領導人之間持續對話。日中兩國在亞洲乃至世界都肩負著重大的責任，發揮著重要的作用。兩國不應該僅僅局限於雙邊的關係，而也應該思考在這急劇變動的國際社會中，日中兩國應有的狀態以及應該發揮的作用。

岩屋毅表示，他先前與大陸外交部長王毅電話會談時，就曾表示日中之間同時存在著各種未決問題和合作的潛力，為了讓日中關係發展真正惠及兩國國民，希望兩國外長之間繼續進行深入的溝通。

針對近期中方恢復赴陸免簽政策，有關日中關係的報導中積極內容逐漸增多，岩屋毅表示，為進一步推動這一步伐，希望根據兩國首腦達成的共識，盡早訪問中國，並與王毅進行深入討論，解決未決問題、擴大協同合作。同時誠摯邀請王毅在適當的時間訪問日本，希望屆時共同促成雙邊合作取得更多具體進展。

據「日本經濟新聞」近日報導，日本政府已經開始協調放寬中國公民赴日簽證申請條件，日本外相岩屋毅正在考慮年內訪問中國，屆時與中方討論中國公民的赴日簽證問題。