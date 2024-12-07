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尹錫悅彈劾案流產 學者：更加劇政治對立與社會分裂

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
南韓總統尹錫悅彈劾案因執政黨議員集體缺席，導致投票人數未達法定門檻而流產。路透
南韓總統尹錫悅彈劾案因執政黨議員集體缺席，導致投票人數未達法定門檻而流產。路透

南韓總統尹錫悅彈劾案因執政黨議員集體缺席，導致投票人數未達法定門檻而流產，國內學者分析，一旦南韓朝野戰線拉長，人民將可能開始彈性疲乏，若尹錫悅沒再犯下政治錯誤，就可能挺過這一波危機。不過這樣的結果也將更加劇政治對立與社會分裂。

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉指出，南韓執政黨「國民力量黨」採取集體缺席策略使彈劾案流產，應是想掌握既有的優勢，避免尹錫悅重蹈當年朴槿惠遭彈劾下台、執政黨滿盤皆輸的情況重演。盧信吉分析，對在野黨而言，執政黨在上一屆大選中僅以些微差距險勝，如今朝小野大政局沒有改變，在野黨仍舊可以在各項政治議題、政策上佔有優勢，並繼續對執政黨施壓。

不過對於在野陣營喊出將再繼續提出彈劾案，盧信吉認為，在野黨認為目前仍有民氣可用，但一旦戰線拉長，人民可能開始彈性疲乏、對議題無感。若尹錫悅採取低調態度且沒再犯下失言錯誤，就可能挺過這一波危機。

然而，盧信吉也指出，「國民力量黨」黨主席韓東勳在政策、政見主張上與尹錫悅存在矛盾，在黨內形成雙頭領導，尹錫悅經過這波危機或許會與韓東勳妥協合作，但這也可能再加深雙頭領導的矛盾，更增加韓國政局的潛在不安因子。

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲指出，這樣的結果對南韓國內而言，不但沒有化解政治僵局，反而加劇了政治對立與社會分裂。而執政黨內部對尹的不滿情緒也升溫，而民間抗議者則湧上街頭要求尹錫悅下台，顯示社會信任危機加劇。未來，在野黨預計將持續推動政治鬥爭，執政黨推行政策將面臨更多阻力。

陳文甲表示，對外而言，朝顯半島的局勢將加劇緊張。尹錫悅上台後的強硬對朝政策引發北韓反彈，而此次戒嚴事件更讓北韓有藉口加大軍事示威力度，進一步升高半島緊張局勢。

陳文甲分析，未來北韓將強化邊境挑釁，藉此測試南韓內部不穩所造成的弱點；同時，韓中關係可能受到進一步影響，因為尹錫悅政府堅守親美立場，加劇與中國大陸的矛盾，而當前南韓內政動盪為中國當局提供更多外交操作空間，藉此削弱美韓聯盟影響力，並在經濟及安全議題上向南韓施壓。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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