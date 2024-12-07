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「怎麼不去死」資深社工挨罵 還遭威脅別想再找工作

日相石破茂擬明年出訪海外 有望訪韓？政府人士曝「應該很難」

中央社／ 東京7日專電
日本首相石破茂。圖／路透
日本首相石破茂。圖／路透

日本首相石破茂計劃明年初出訪印尼與馬來西亞，與兩國領袖會談。原本石破也預定訪問韓國，但因目前韓國局勢混亂，石破很難出訪韓國。

日本朝日新聞報導，石破考慮最快在明年國會開議前、於1月上旬訪問馬來西亞和印尼，分別與這兩國領袖會談。

馬來西亞是明年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國；印尼是東南亞國協人口最多、國土最大的國家，石破期待深化與這兩國的關係。若能成行，將是他10月1日就任首相後，首度以雙邊會談為目的出訪海外。

原本石破考慮在訪問東南亞前訪問韓國，與韓國總統尹錫悅舉行領袖會談。但因尹錫悅日前突然宣布戒嚴，6小時後宣布解嚴一事，目前韓國國內局勢混亂。因此，日本政府相關人士表示：「雖還在觀察韓國局勢，但首相若要訪韓，應該很難。」

南韓 尹錫悅 日本 石破茂 馬來西亞

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