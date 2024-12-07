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喬治亞親歐盟民眾抗爭第9日 警發射催淚瓦斯…數百參與者被捕

中央社／ 喬治亞首都特比利西7日綜合外電報導
喬治亞親歐洲聯盟民眾，因不滿總理擱置入盟談判而爆發接連多日的集會抗爭邁入第9天，警方今天發射催淚瓦斯和水砲驅散抗議者，估計數以百計民眾遭逮捕。圖／法新社
喬治亞親歐洲聯盟民眾，因不滿總理擱置入盟談判而爆發接連多日的集會抗爭邁入第9天，警方今天發射催淚瓦斯和水砲驅散抗議者，估計數以百計民眾遭逮捕。圖／法新社

喬治亞親歐洲聯盟民眾，因不滿總理擱置入盟談判而爆發接連多日的集會抗爭邁入第9天，警方今天發射催淚瓦斯和水砲驅散抗議者，估計數以百計民眾遭逮捕。

自從執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）宣布贏得10月26日大選以來，這個位於高加索地區的國家陷入動盪。

批評人士指責喬治亞之夢正逐步走向威權主義，並使得國家倒向俄羅斯

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）聲稱在對抗反對派的「戰鬥」中勝出後，數以千計無所畏懼的親歐盟抗議民眾昨天集結抗議。

喬治亞大選以來，數以萬計民眾走上街頭，抗議他們所聲稱的選舉舞弊。

總理科巴伊澤上週宣布，2028年之前喬治亞都不會進行加入歐盟的談判後，全國各地又掀起一波波的集會抗議。

警方在首都特比利西（Tbilisi）朝親歐盟的抗議民眾發射催淚瓦斯和水砲，數以百計被逮捕，不僅在國內引發公憤，也招致國際譴責。

法國、德國和波蘭昨天發表聯合聲明，譴責喬治亞政府「不合比例」使用武力對付抗議民眾和反對派領袖。

法新社記者目擊，鎮暴警察今天以水砲驅離國會大廈外的集會民眾，群眾已後退數公尺，仍有多人被捕。

警方隨後又動用催淚瓦斯，成群的抗議民眾據報分散至市區各處，以致首都的主要幹道交通受阻。

喬治亞人權監察員約塞利亞尼（Levan Ioseliani）表示，警方「沒有合法理由即驅散和平集會」。

約塞利亞尼呼籲內政部「立即停止驅散抗議活動、停止拘留參與人士，且不要使用特殊措施，確保抗議民眾能繼續和平示威」。

俄羅斯 歐盟

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