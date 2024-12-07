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羅馬尼亞總統大選首輪結果遭判無效 美國籲信任調查

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
羅馬尼亞獨立極右翼總統候選人喬吉斯古4日在首都布加勒斯特附近的伊茲沃拉尼受訪後擺拍肖像照。圖／路透
羅馬尼亞獨立極右翼總統候選人喬吉斯古4日在首都布加勒斯特附近的伊茲沃拉尼受訪後擺拍肖像照。圖／路透

羅馬尼亞憲法法院今天以總統大選遭到俄羅斯干預為由，裁定首輪投票結果無效，須重新舉行，引發爭議。美國國務院今天對羅馬尼亞民眾喊話，呼籲對國家民主程序有信心。

綜合法新社與路透社報導，羅馬尼亞11月24日舉行總統大選首輪投票，選前民調支持率僅個位數的極右翼親俄候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）得票率飆升至第一，引發外界對選舉結果的質疑。

羅馬尼亞最高安全委員會4日解密的文件指出，大選期間羅馬尼亞成為「俄羅斯侵略性混合攻擊」的目標。2日已確認首輪投票結果的憲法法院今天依此做出最新裁決，指解密文件顯示整個選舉過程都被投票操縱、競選違規行為和不透明資金所破壞。

喬吉斯古在給Realitatea電視台的聲明中，將法院裁決稱為「官方政變」，證實他所謂腐敗制度的真面目。

原應在8日的第2輪投票與喬吉斯古對決的親歐洲聯盟（EU）中間派領袖拉斯科尼（Elena Lasconi）也譴責法院的裁決。她說：「憲法法院的裁定不合法也不道德，並毀壞了民主的最根本要素，也就是投票。」

然而，首輪投票出口民調居首位的社會民主黨籍總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）力挺憲法法院決定，稱這是「唯一正確的解決辦法」。

美國國務院今天發布聲明表示，華府注意到羅馬尼亞憲法法院的裁決，並認為羅馬尼亞人必須要能相信選舉不受外國惡意干預。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中說：「美國重申對羅馬尼亞民主機關與程序具有信心，包括對外國惡意干預的調查。」

他還表示：「我們呼籲各方維護羅馬尼亞的憲法秩序，參與不受暴力威脅和恐嚇的和平民主程序，這是反映羅馬尼亞的民主意志。」

任期將於21日屆滿的羅馬尼亞親歐盟總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）則透過電視演說表示，他將持續留任，直到1日國會選舉能產生新政府來訂出新的總統大選日期。

俄羅斯 投票 羅馬尼亞 美國

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