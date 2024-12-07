日本成功試射增程反艦飛彈 打造距外防衛能力

日本防衛省防衛裝備廳表示，有關為獲得從敵方部隊射程外進行攻擊的「距外防衛能力」，所推動的國產12式陸基反艦飛彈增程改良型，已進行首次試射任務，並依計畫順利完成。

日本時事通信社昨天報導，防衛裝備廳表示，「我們將持續致力早日建構距外防衛能力」。

改良型有幾種版本，包括射程延伸至約1000公里及可從艦艇或航機上發射等。

防衛裝備廳表示，今年10月到11月已在東京新島的航空裝備研究所新島支所實施5次試射，分別是陸基3次及海基2次，全數正常飛行，成功取得有關導引性能與速度的必要數據。

日媒去年報導，防衛省原定從2026年度起部署射程延伸的「12式陸基反艦飛彈增程改良型」作為「反擊能力」運用，但面對日趨嚴峻的安全保障環境，決定將提前部署期程。