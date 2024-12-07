快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

日本成功試射增程反艦飛彈 打造距外防衛能力

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本防衛省防衛裝備廳表示，已順利完成首次試射國產12式陸基反艦飛彈增程改良型。圖為沖繩縣石垣島部署的愛國者三型飛彈防禦系統。路透
日本防衛省防衛裝備廳表示，已順利完成首次試射國產12式陸基反艦飛彈增程改良型。圖為沖繩縣石垣島部署的愛國者三型飛彈防禦系統。路透

日本防衛省防衛裝備廳表示，有關為獲得從敵方部隊射程外進行攻擊的「距外防衛能力」，所推動的國產12式陸基反艦飛彈增程改良型，已進行首次試射任務，並依計畫順利完成。

日本時事通信社昨天報導，防衛裝備廳表示，「我們將持續致力早日建構距外防衛能力」。

改良型有幾種版本，包括射程延伸至約1000公里及可從艦艇或航機上發射等。

防衛裝備廳表示，今年10月到11月已在東京新島的航空裝備研究所新島支所實施5次試射，分別是陸基3次及海基2次，全數正常飛行，成功取得有關導引性能與速度的必要數據。

日媒去年報導，防衛省原定從2026年度起部署射程延伸的「12式陸基反艦飛彈增程改良型」作為「反擊能力」運用，但面對日趨嚴峻的安全保障環境，決定將提前部署期程。

成功 日本 飛彈

延伸閱讀

參觀役所廣司掃過的公廁 彭啓明讚嘆：成功的關鍵缺一不可

中山美穗輝煌人生謝幕 死亡現場曝光「將解剖追死因」

12強賽／球探報告畫重點林昱珉對日本好投 因1隱憂估MLB落點5號先發

中山美穗疑「熱休克」死亡 他曝高危險群、日本官方6大對策

相關新聞

黃仁勳熱潮襲捲越南 總理親頒首富科學獎

一年一度的VinFuture Prize昨晚在越南河內市登場，輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳因為對AI深度學習...

日本成功試射增程反艦飛彈 打造距外防衛能力

日本防衛省防衛裝備廳表示，有關為獲得從敵方部隊射程外進行攻擊的「距外防衛能力」，所推動的國產12式陸基反艦飛彈增程改良型...

石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國

日本首相石破茂5日在「第20屆東京-北京論壇」的閉幕式上致辭表示，直接的對話是中日間消除歷史遺留問題、擴大合作的一個起點...

瓜國媒體批中國大陸如黑道威脅 為區域內霸凌者

針對巴拉圭驅逐中國大陸外交官事件，瓜地馬拉主流媒體今天刊登專欄，痛批中國大陸就是區域內的「霸凌者」，與黑道一般任意威脅其他國家，...

國際原子能總署警告：伊朗大力加速鈾濃縮至接近核彈級別

聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）6日表示，伊朗正在大力加速鈾濃縮提...

想大掃除卻一團亂！無法整理藏2隱情 先學「丟」是關鍵

年關之前，不少人想為家裡大掃除，卻遲遲無法著手。日本整理師網紅二見文直指出，許多人明明真心想要整理，卻不知為何無法付諸行動。這種無助的感覺往往讓他們自責，無法向人傾訴而痛苦不堪。他說，出書就是為了告訴有這樣煩惱的人：不是你的錯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。