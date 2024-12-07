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布吉納法索動盪 軍頭解散政府

中央社／ 瓦加杜古6日綜合外電報導

根據法新社取得的總統令，布吉納法索執政軍頭特拉奧黑（IbrahimTraore）今天將總理德坦貝拉（Apollinaire JoachimKyelem de Tambela）解職，並解散政府。

法新社報導，目前不清楚德坦貝拉遭免職原因。布吉納法索2022年發生政變後，陸軍上尉特拉奧黑掌權，德坦貝拉在10月獲任總理。

總統令寫道「總理官方職務終止」，並說遭到解散的政府成員將「維持日常運作，直至新政府組成」。

德坦貝拉先前連任3任政府首長，每次內閣改組都留任。

2022年1月，中校達米巴（Paul-Henri SandaogoDamiba）在政變中推翻總統卡波雷（Roch MarcChristian Kabore）奪權後，這個西非國家陷入不穩定。

8個多月後，達米巴被特拉奧黑拉下台。現年36歲的特拉奧黑如今是軍政府領導人。

布吉納法索和其他非洲沙赫爾地區（Sahel）國家馬利和尼日一樣都有聖戰士武裝團體攻擊激增問題。馬利和尼日均是由軍政府領導。

根據監控組織「武裝衝突地點與事件資料」（ACLED）數據，布吉納法索近200萬名公民因衝突被迫離開家園，自2015年以來超過2萬6000人命喪衝突事件，包括軍人和平民。

尼日 布吉納法索

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