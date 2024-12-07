布吉納法索動盪 軍頭解散政府

年關之前，不少人想為家裡大掃除，卻遲遲無法著手。日本整理師網紅二見文直指出，許多人明明真心想要整理，卻不知為何無法付諸行動。這種無助的感覺往往讓他們自責，無法向人傾訴而痛苦不堪。他說，出書就是為了告訴有這樣煩惱的人：不是你的錯。

2024-12-07 08:00