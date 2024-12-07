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國際原子能總署警告：伊朗大力加速鈾濃縮至接近核彈級別

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
國際原子能總署署長葛羅西。法新社
國際原子能總署署長葛羅西。法新社

聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）6日表示，伊朗正在大力加速鈾濃縮提煉，使其純度達到60%，接近武器等級的大約90%。

路透報導，國際原子能總署在一份提交給成員國的機密報告中證實，伊朗正在加速鈾濃縮提煉，使其既可用作民用核能發電的燃料，也有可能用作核武器。

國際原子能總署的調查結果加深西方國家的警覺，他們認為沒有理由在任何民用計畫下，將鈾濃縮到如此高的水平，也沒有任何國家在不生產核彈的情況下這樣做。

但伊朗否認正在研發核武。

根據國際原子能總署標準，德黑蘭已經擁有足夠的純度高達60%的材料，如果再進一步濃縮，可以製造4枚核彈。

葛羅西在巴林舉行的麥納瑪對話（Manama Dialogue）安全會議期間表示：「今天，本機構宣布（伊朗）60%（純度）庫存的產能正在大幅提高。」

他表示，伊朗的生產能力將比目前每月生產5至7公斤純度高達60%濃縮鈾的水平提高「7倍、8倍，甚至更多」。

國際原子能總署指出，伊朗提高福爾多（Fordow）工廠兩個相互連接的先進IR-6離心機級聯所裝入材料的濃縮率。該廠之前已將鈾濃縮至60%的純度，使用的是5%濃縮率的材料。現在裝入的材料是已濃縮至20%，這加速了達到60%純度的進程。

報告指出，此變化意味著伊朗將顯著增加把鈾濃縮至60%純度的數量，僅福爾多一地，每月就可達到34公斤以上。伊朗還在另一個基地納坦茲（Natanz）將鈾濃縮至60%。

報告稱，必須將伊朗作為緊急事項，對其採用更嚴格的保障措施，以確保福爾多不會「被濫用於生產濃縮程度高於伊朗所申報的鈾，並且申報的核材料不會被轉移」。

上周，歐洲和伊朗官員舉行會談，在美國準總統川普重返白宮前就核計畫進行認真談判，但進展甚微。

伊朗 材料 核武

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