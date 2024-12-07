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波音2空難認罪協商 遭法官駁回

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

美國波音就兩起該公司７３７—ＭＡＸ型客機墜毀事故與美國政府達成欺詐認罪協議，但五日被聯邦法官駁回。

德州聯邦地院法官歐康納五日在駁回協議時表示，協議要求的獨立監察員，在選擇過程中存在問題，難以監督波音的安全及品質提升。波音與美國司法部有卅日時間，以向法院通報計畫如何處理。

兩起涉及波音７３７—ＭＡＸ的空難，分別發生於二○一八及二○一九年，共釀成三百四十六人罹難。認罪協議旨在解決跟７３７—ＭＡＸ空難相關的法律責任問題，但被駁回後，波音將面臨更嚴峻的法律挑戰。

據協議，獨立監察員的挑選是由司法部、而非法院批准，歐康納對此有所質疑，其理由是這使法院在獨立監察員的選擇與監督上遭邊緣化。

另外，波音與司法部在僱用獨立監察員時，還需考慮種族問題。歐康納認為，法院在挑選過程中未能發揮作用。

在波音與司法部達成協議時，兩起空難的罹難者家屬覺得，罰款金額對波音不過是九牛一毛，反而讓它得以逃脫因飛機設計缺陷而造成致命事故的責任。這些家屬並以波音每售出一架飛機的利潤，就遠高於協議中所付的金額。

受害者家屬律師發聲明，聯邦法官拒絕前述認罪協議，這是家屬們的重要勝利，而且聯邦檢察官和有權有勢的辯護律師，不能再制定幕後交易並指望能獲法官批准。受害者可提出反對意見，當他們有充分理由提出抗辯時，法官就會做出回應。

司法 波音 美國

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