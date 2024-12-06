快訊

昔告侵權！台灣大學與台大補習班和解 令業者限期改名

時隔8年！繼朴槿惠「閨密門」後 韓檢方再組特別調查本部查尹錫悅戒嚴

斬獲最多票總統候選人疑獲俄羅斯支持 羅馬尼亞憲法法院判決重選

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
羅馬尼亞獨立極右翼總統候選人喬吉斯古4日在首都布加勒斯特附近的伊茲沃拉尼受訪後擺拍肖像照。路透
羅馬尼亞獨立極右翼總統候選人喬吉斯古4日在首都布加勒斯特附近的伊茲沃拉尼受訪後擺拍肖像照。路透

羅馬尼亞11月24日舉行總統大選第一輪投票，極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）爆冷獲得22.9%的選票，以第一名挺進預定8日登場的決選，但日前解密的情報指稱俄羅斯發起了一場宣傳喬吉斯古的有組織線上選舉活動，而羅馬尼亞憲法法院6日判決取消了第一輪投票結果。

美聯社與天空新聞報導，現任總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）4日將情報文件解密，指稱俄羅斯支持了一場數千個社群媒體帳戶組成的龐大競選活動，跨TikTok和Telegram等平台宣傳喬吉斯古，憲法法院隨後作出了此一史無前例的判決。

根據聲明，憲法法院「廢除有關羅馬尼亞總統選舉的整個選舉程序」，並指「政府將制定新的選舉日期，以及進行必要行動的新日程表計畫」。

根據此前新聞，部分投票前夕的民調結果顯示，喬吉斯古的支持率僅約5%，更早的民調則呈現幾乎沒人支持他。第一輪結果出爐後，就有政治分析師告訴記者，喬吉斯古的個位數支持度與第一輪投票實際結果之間的落差，在西奧塞古政權1989年垮台後沒有前例。

喬吉斯古原定在8日的決選迎戰親歐盟候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）。

俄羅斯 投票 羅馬尼亞

延伸閱讀

歐盟加強監管TikTok 要求保全涉歐選舉證據

TikTok黑色星期五銷售倍增

桌球／混合團體世界盃 中華隊吞3連敗無緣8強

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

相關新聞

斬獲最多票總統候選人疑獲俄羅斯支持 羅馬尼亞憲法法院判決重選

羅馬尼亞11月24日舉行總統大選第一輪投票，極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）爆冷獲得22.9%...

俄國與白俄羅斯簽署安全保證條約 提供極音速飛彈 部署期程曝光

路透社6日報導，俄國總統普亭與白俄羅斯總統魯卡申柯在白俄羅斯首都明斯克簽署相互安全保證條約。普亭承諾，可能會在2025年...

德外交部：台海關乎德國利益 與反對黨就「對華戰略」有共識

第三屆「台德民間論壇」（Deutsch-Taiwanische Dialogplattform）12月5日在柏林舉行，聚焦轉型正義、台德經濟合作、民防、人權、市政治理等議題，今年5月開始出任德國外交部亞太司司長的弗蘭克・哈特曼（Frank Hartmann）、論壇共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）與台灣駐德代表謝志偉皆出席，現場座無虛席。

跋涉482公里探望兒子 俄16歲政治犯母親：你比審判你的人更強大

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，境內人權狀況更惡化，人權團體甚至發現至少有23起未成年政治犯案例。CNN採訪其中一位繫獄16歲少...

聯手記者和在野領袖？印度執政黨批美國務院 控幕後黑手挖莫迪牆腳

印度總理莫迪所屬的印度人民黨指控美國國務院、美國「深層政府」（deep state）勢力聯手一群調查記者和印度在野領袖拉...

義大利與法國同一陣線 反歐盟與南方共同市場簽FTA

歐盟執委會主席范德賴恩出訪拉丁美洲，可能與南方共同市場簽署自由貿易協定。多家義媒報導，義大利政府高層昨晚釋出反對立場，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。