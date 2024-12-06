斬獲最多票總統候選人疑獲俄羅斯支持 羅馬尼亞憲法法院判決重選

羅馬尼亞11月24日舉行總統大選第一輪投票，極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）爆冷獲得22.9%的選票，以第一名挺進預定8日登場的決選，但日前解密的情報指稱俄羅斯發起了一場宣傳喬吉斯古的有組織線上選舉活動，而羅馬尼亞憲法法院6日判決取消了第一輪投票結果。

美聯社與天空新聞報導，現任總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）4日將情報文件解密，指稱俄羅斯支持了一場數千個社群媒體帳戶組成的龐大競選活動，跨TikTok和Telegram等平台宣傳喬吉斯古，憲法法院隨後作出了此一史無前例的判決。

根據聲明，憲法法院「廢除有關羅馬尼亞總統選舉的整個選舉程序」，並指「政府將制定新的選舉日期，以及進行必要行動的新日程表計畫」。

根據此前新聞，部分投票前夕的民調結果顯示，喬吉斯古的支持率僅約5%，更早的民調則呈現幾乎沒人支持他。第一輪結果出爐後，就有政治分析師告訴記者，喬吉斯古的個位數支持度與第一輪投票實際結果之間的落差，在西奧塞古政權1989年垮台後沒有前例。

喬吉斯古原定在8日的決選迎戰親歐盟候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）。