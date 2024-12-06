跋涉482公里探望兒子 俄16歲政治犯母親：你比審判你的人更強大

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，境內人權狀況更惡化，人權團體甚至發現至少有23起未成年政治犯案例。CNN採訪其中一位繫獄16歲少年的母親，她竭盡一切仍難救出兒子，只能打氣說「你比審判你的人更強大」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯婦人圖爾賓娜（Irina Turbina）每兩週都背負著重重的日常用品，跋涉比台灣南北總長度還要遠的482公里，到莫斯科南部一座居留所，探望他在8月剛滿16歲的兒子圖爾賓（Arseny Turbin）。

圖爾賓是俄國最年輕的政治犯之一。根據關注俄國的人權監督團體OVD-Info統計，2009年以來俄國有35個未成年政治犯，其中23位是在2022年2月俄國發動全面入侵烏克蘭的戰爭後被當局立案處理。

圖爾賓在6月被判刑5年，理由是他參加召募俄國自願者協助烏克蘭抗俄的「俄羅斯自由軍團」（Freedom of Russia Legion），因此「參與恐怖攻擊」。圖爾賓承認與該軍團有接觸但未加入，他的母親堅信兒子無辜。

圖爾賓娜在CNN的電話採訪中說，被關押以來體重已掉了15公斤的兒子，寫信請求她盡一切可能讓他被釋放，她看到信時只能哭泣，「因為我知道我已經用盡了全力，但我也明白這仍不夠，我無力改變這個體制」。

但她探視這唯一的兒子時仍努力鼓勵他，「我多麼為你驕傲」、「你其實比那些起訴審判你的人還要強大，因為你有權利表達意見和立場，而那些人只能照章辦事」。

圖爾賓是個愛讀書且勇於表達看法的孩子，2023年4月他打電話到俄國境外獨立媒體TV Rain，表示他對俄國總統普亭（Vladimir Putin）失望、對學校裡的國營媒體宣傳反感；後來他還在家鄉鎮上舉牌進行一人示威，反對普亭侵烏。不久之後當局便找上門。

俄國法律允許對最低到14歲以上的青少年所涉重罪訴追，包括恐怖活動和叛國行為。從事政治犯支持計畫的戴維迪斯（Sergei Davidis）告訴CNN，俄烏戰後對未成年人的訴追明顯擴大，他認為這是因為年輕人被視為更無懼政府權威、更易為不公義起身反抗。

在8月俄國與美歐等國換囚行動中獲得自由的德裔俄人里克（Kevin Lick）也接受CNN訪問，現年19歲的他是在17歲時被逮捕並判刑4年，寫下俄國史上被定叛國罪的最年輕紀錄。當局指控他為外國情報機構拍攝俄軍照片，但不公開相關證據也不回應CNN詢問。里克則否認有此犯行。

里克表示，仍有許多俄國年輕人因為反戰立場受到當局鎮壓，「他們不只是統計數字，他們是俄羅斯的未來」。里克不久前與俄國異議人士納瓦尼（AlexeyNavalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）一起在柏林街頭遊行，呼籲國際施壓俄國釋放政治犯。

根據OVD-Info統計，至少2942人在俄國面臨政治性訴追，其中1402人正受到關押。雖然8月的換囚行動釋放了20多人，是冷戰以來最大宗換囚，但仍只占不到俄國繫獄政治犯的2%。