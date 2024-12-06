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聯手記者和在野領袖？印度執政黨批美國務院 控幕後黑手挖莫迪牆腳

中央社／ 新德里5日綜合外電報導
印度總理莫迪。 法新社
印度總理莫迪。 法新社

印度總理莫迪所屬的印度人民黨指控美國國務院、美國「深層政府」（deep state）勢力聯手一群調查記者和印度在野領袖拉胡爾．甘地，試圖破壞印度的穩定。

路透社報導，這項指控令人詫異，新德里和華府過去20年來建立堅實關係，儘管存在一些分歧和麻煩，但雙方都誓言要進一步加強關係。

印度人民黨（BJP）今天表示，拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）的國大黨（Congress）利用全球調查記者網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OrganizedCrime and Corruption Reporting Project，OCCRP）文章，「特別針對」阿達尼集團（Adani Group）和所謂它與印度政府過從甚密，來挖莫迪（Narendra Modi）的牆腳。

阿達尼集團董事長阿達尼（Gautam Adani）和另外7人因涉嫌向印度政府官員行賄2億6500萬美元，11月在美國遭到起訴。阿達尼集團稱這些指控「毫無根據」。

OCCRP的文章還指控印度政府支持的駭客運用以色列間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監控批評政府人士。印度政府此前已經否認指控。

印度人民黨先前曾指控拉胡爾．甘地、OCCRP和92歲億萬富翁金融家兼慈善家索羅斯（George Soros）攻擊莫迪。

印度人民黨今天還引述法國媒體報導表示，OCCRP是由美國國際開發總署（USAID）和索羅斯等「其他深層政府人士」資助。

印度人民黨在X平台上一系列發文中說：「深層政府有一個明確目標，就是藉由鎖定莫迪來破壞印度穩定。」

發文還說：「美國國務院一直在幕後推動相關行動...OCCRP就是執行深層政府行動的媒體工具。」

美國國務院、美國國際開發總署、索羅斯和國大黨沒有立即回應置評請求。針對印度人民黨對美國國務院所作指控，印度外交部沒有回應置評請求。

印度 國務院 美國 莫迪

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