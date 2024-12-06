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義大利與法國同一陣線 反歐盟與南方共同市場簽FTA

中央社／ 羅馬6日專電
歐盟執委會主席范德賴恩出訪拉丁美洲，可能與南方共同市場簽署自由貿易協定。 美聯社
歐盟執委會主席范德賴恩出訪拉丁美洲，可能與南方共同市場簽署自由貿易協定。 美聯社

歐盟執委會主席范德賴恩出訪拉丁美洲，可能與南方共同市場簽署自由貿易協定。多家義媒報導，義大利政府高層昨晚釋出反對立場，強調「簽約前提是必須保障歐盟農產業，但目前沒看到成熟的時機與條件」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天前往烏拉圭出席南方共同市場（Mercosur）峰會。對於她可能簽署「歐盟-南方共同市場自貿協定」，義媒形容「引起歐盟間的分裂宛如雷鳴」。

義大利「共和報」 （La Repubblica）報導，義大利與法國站在同一陣線，反對歐洲與南方共同市場國家間的自貿協定（FTA）。義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在此議題聯手對抗范德賴恩。

義大利安莎通訊社 （ANSA）、新聞報（LaStampa）等多家媒體報導，義大利總理府消息人士昨晚表態，「深化與南方共同市場國家的關係是歐盟和義大利的戰略優先事項，但義大利政府認為，目前不存在簽署自由貿易協定的條件」。

義大利總理府消息指出，只有農業部門失衡狀況得到充分保護與補償時，才能簽署「歐盟-南方共同市場自貿協定」。義大利政府要求核實歐盟動植物檢疫、品管規定，呼籲建立適當補償制度，並強調義大利政府是否開綠燈，取決於能否提供具體有效措施，化解歐洲農業部門的憂慮。

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