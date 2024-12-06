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南海緊張升高 菲美日舉行海上聯合演習

中央社／ 馬尼拉6日專電

在菲中南海緊張局勢升高之際，美國、日本菲律賓的武裝部隊在菲律賓專屬經濟海域舉行代號「多邊海上合作行動」（MMCA）聯合演習

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（XerxesTrinidad）說，菲、美、日3國的武裝部隊今天舉行第5次的「多邊海上合作行動」軍事演習，地點是在菲律賓專屬經濟海域，旨在提升參與國之間的協同作戰能力。

崔尼代強調，這場演習為期1天，是在符合國際法、考量航行安全以及其他國家家權益的情況下舉行。

菲、美、日已先行於4日在停泊於馬尼拉港口的日本海上自衛隊「五月雨號」護衛艦上，召開航前會議，協調因應印度太平洋地區共同安全威脅的策略、技法與程序。

另一方面，美軍印太司令部也發布新聞稿說，參與演習的飛機與船艦包括美國的P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon），菲律賓的「波尼法西奧號」（BRP Andres Bonifacio）巡邏艦與C-90多用途飛機，以及日本的「五月雨號」護衛艦。

今年4月，菲、美、日、澳4國舉行了首次的「多邊海上合作行動」軍事演習，之後的歷屆演習分別還有加拿大和紐西蘭等國，加入菲、美、日這3個固定班底。

菲中在南海的緊張局勢最近再次升高。菲方日前指控中方11月底在南海鱟藤礁附近以直升機騷擾菲律賓漁船，12月4日又在黃岩島附近以海警船擦撞菲方公務船及噴射強力水柱。

日本 演習 菲律賓

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