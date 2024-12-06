德外交部：台海關乎德國利益 與反對黨就「對華戰略」有共識

（德國之聲中文網）第三屆「台德民間論壇」（Deutsch-Taiwanische Dialogplattform）12月5日在柏林舉行，聚焦轉型正義、台德經濟合作、民防、人權、市政治理等議題，今年5月開始出任德國外交部亞太司司長的弗蘭克・哈特曼（Frank Hartmann）、論壇共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）與台灣駐德代表謝志偉皆出席，現場座無虛席。

曾擔任德國綠黨主席和歐洲議會議員的包瑞翰表示，「台德民間論壇」去年成立，此屆的主題多元，彰顯台灣活躍的民主與多元文化。一般談到台灣，由於台海情況，都會認為台灣需要國際團結的協助，但其實單從新冠疫情的表現來看，足證台灣的力量能夠給予國際社會更多幫助。

台海和平影響德國利益

亞太司司長哈特曼以「台灣作為合作夥伴」為題演講，他指出，包括大陸今年十月兩次的大規模圍台軍演，在在顯示大陸實行海上封鎖的能力不斷增強。而如此全面性海上封鎖，可能會影響台灣對全球的供應、國際旅行與台灣的經濟供應鏈，也會影響德國的安全與利益。

他認為，台灣與德國彼此都是非常重要的經濟貿易夥伴。面對大陸不斷升高的威脅動作，「對於歐洲、英國與歐盟而言，重要的是要明確向大陸表示：這影響到我們國家與國際的利益與規範。」

盼新政府繼續落實現有印太戰略

德國總理蕭茲所領導的政府任期僅剩幾週，哈特曼針對明年將上任的新政府表示，儘管現任執政黨政府任期將於明年二月結束，但現政府已著手就目前的大陸、印太戰略與國家安全戰略方針，與包括基社盟在內的其他政黨進行多次討論，他相信彼此已有共識，未來的德國政府將以類似的方針繼續落實。

哈特曼也表示，在台灣與北韓所代表的亞洲安全與歐洲安全是相互關聯的。德國於今年八月加入駐韓聯合國司令部，因為南北韓之間的緊張局勢日益加劇，北韓對國際安全構成威脅，「因此我們在這方面變得更加積極。」

今年九月兩架德國軍艦相隔22年再度穿越台灣海峽，哈特曼受訪時指出，這並非只是一次性的舉動，德國的承諾是，未來在整個印太地區像這項的部署應每年定期進行。這樣的動作不只代表德國的支持，更凸顯出德國與印度、日本、韓國與菲律賓等國的軍事與安全合作。

德需消除對大陸經濟依賴風險

當被問到明年初川普上任美國總統的影響，哈特曼直言，若美國採取更緊縮的保護措施，德國與歐洲將大受影響，他表示，「德國未來必須消除對大陸經濟依賴的風險，在印度太平洋地區的經濟活動必須更多元。」

川普多次表態上任後將實施多項貿易與技術方面的保護措施，例如美國如何與大陸市場脫鉤，以及如何避免非必要的技術外流。哈特曼認為，這將導致市場脫鉤、同一產品的脫鉤，例如德國在大陸生產的德國汽車，將無法使用大陸的半導體、不允許進口到美國。

作為自由市場經濟體，德國無法強制自身產業撤回對中大陸的投資，但德國應該做的是保護德國市場免受大陸非市場行為的影響、防止生產過剩與不必要的技術流動。

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