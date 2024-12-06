巴基斯坦前總理獄中發聲 揚言發動公民不服從運動

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）支持者上週在首都伊斯蘭馬巴德示威、引爆衝突。他在獄中發文呼籲支持者下週集會，並揚言將展開公民不服從運動。

路透社報導，伊姆蘭汗在社群媒體X發文要求支持者於13日前往西北部開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）省會白夏瓦（Peshawar）集會。該省由伊姆蘭汗的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）執政。

伊姆蘭汗要求對11月25日鎮壓示威遊行展開司法調查。他表示，當天有至少12名支持者喪生，而去年5月9日的暴力衝突則造成8名支持者遇害。他並要求釋放所有被捕的政治工作者。

伊姆蘭汗指出：「如果這兩項要求沒有達成，12月14日起將展開公民不服從運動，後果將由政府承擔。」

巴基斯坦政府否認11月25日的抗議遊行有任何人喪生，並指出去年5月9日伊姆蘭汗支持者攻擊軍事設施。

伊姆蘭汗昨天被依教唆去年5月9日攻擊事件的罪名起訴，但他堅稱自己是清白的。

72歲的伊姆蘭汗有數十起官司纏身，於去年底入獄。他與巴基斯坦正義運動黨表示，他2022年下台之前與軍方將領不和，在軍方要求下捏造出的這些案件目的是要讓他無法從政。軍方否認相關指控。