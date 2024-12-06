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兒少涉恐攻事件比例增 五眼聯盟研究曝隱憂

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

西方安全聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）的情報與法律機構今天警告，受到暴力極端主義分子在網路上的影響，愈來愈多兒少變得激進，涉入恐攻事件比例增加。

法新社報導，這個涵蓋美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的共享情報組織，在首度聯合撰寫的公開研究中呼籲「整體社會」都應共同因應這個現象。

五眼聯盟在研究中表示：「我們愈來愈擔心未成年人的變得激進，他們支持、策劃或參與恐怖主義活動。」

根據這份研究，涉及這類案件的未成年人及25歲以下族群的比例會隨時間變動，但「過去幾年，我們各國的反恐案件中，青少年和未成年人的參與程度日益明顯」。

澳洲情報機構表示，國內約有20%重大反恐案件與青少年有關。

一起今年4月登上新聞頭條案件中，雪梨西部亞述基督教教派（Assyrian Christian）教會主教在直播布道期間遭人持刀刺傷，行凶的16歲少年被控犯下「恐怖行為」。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（MikeBurgess）指出：「澳洲今年發生的每一起恐怖攻擊、騷亂和疑似恐怖事件中，肇事者均為年輕人。」

他說：「作為一名家長，這數字令人震驚；作為情報官員，這些數字令人警醒。」

恐攻 未成年

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