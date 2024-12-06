日本女星中山美穗陳屍家中 享年54歲

NHK報導，日本警視廳消息指出，54歲日本女星中山美穗6日上午被發現陳屍東京澀谷區的家中，詳細情況仍有待進一步釐清。

中山美穗因為經典電影《情書》紅遍全亞洲，獨特空靈氣質，吸粉無數，有「日本第一美女」稱號。

54歲的中山美穗是在自宅內被人發現倒臥在浴缸內，通報110。搜查人員表示，中山今天沒有出現在工作現場，工作夥伴於是到她家找她，發現她倒臥浴室。警方確認她已當場死亡。

中山美穗今天在大阪原有兩場耶誕節演唱會，第一場是日本時間下午5時30分開演、第二場為晚間8時30分。官網今公告「中山美穗因身體不適，今日公演暫停」。之後傳出她在家過世的消息。