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共同社：美航艦入橫須賀港後 對全艦官兵下禁酒令

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本共同社採訪美國海軍橫須賀基地司令部得知，以該基地為母港的核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS GeorgeWashington），在入港後已對全體船組員約3000人下達「禁酒令」。

報導指出，「禁酒令」從今年11月26日生效，目前持續實施中。司令部受訪時表示，「這是為維持跟日本及橫須賀市間穩固關係的預防措施」。

美國海軍橫須賀基地所在的神奈川縣警方表示，橫須賀市內曾發生看似酒後的喬治華盛頓號船組員糾紛，但司令部表示，「禁酒令」並非針對特定事件。

接手今年5月結束任務離開日本的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan），喬治華盛頓號今年11月22日剛抵達橫須賀基地展開部署。

日本 美國 華盛頓

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