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南海緊張升高之際 日本向菲律賓提供防衛援助

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓與中國南海緊張再次升高之際，日本政府為菲律賓海軍與空軍提供16億日元（約為新台幣3億4600萬元）的防衛援助。

菲律賓外交部昨天發布新聞稿稱，外交部長馬納羅（Enrique Manalo）與日本駐菲律賓大使遠藤和也在馬尼拉簽署了有關2024年「政府安全保障能力強化支援」（OSA）的外交照會。

日本將為菲律賓國防部及武裝部隊提供16億日元的資金，採購岸基雷達系統、剛性充氣艇以及其他設備。

這是菲律賓第2度獲得日本OSA，也是唯一連續2年受惠的國家；2023年，日本為菲律賓提供了6億日元OSA，被軍方用於購買岸基雷達系統。

新聞稿說，菲日具有「強化戰略夥伴關係」，日方的援助反映出兩國對海事穩定與區域和平的承諾，可提升菲律賓在印度太平洋地區偵測安全威脅的能力。

另一方面，在場見證的菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro），強調菲律賓與友好國家締結夥伴關係以捍衛主權的重要性。

菲律賓與日本是在菲中南海爭議再起之際，簽署這份外交照會。

今年6月，菲方公布影片指控中國海警人員在南海仁愛暗沙水域破壞菲方充氣艇，並奪走槍枝、導航設備和其他補給品，過程中造成數名菲律賓海軍人員受傷，其中一人斷指。

8月至9月之間，菲方指稱中方多次在南海衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。雖然局勢一度在兩國召開雙邊磋商會議後略有緩和，但最近又開始傳出衝突。

南海 日本 菲律賓

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