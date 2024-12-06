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陸電商SHEIN手機殼 韓國檢出不孕物質超標252倍

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
今年韓國首爾市政府屢次對大陸電商平台商品進行抽檢，並公布結果，查出有部分產品含有致癌或有害物質。路透
今年韓國首爾市政府屢次對大陸電商平台商品進行抽檢，並公布結果，查出有部分產品含有致癌或有害物質。路透

南韓首爾市政府近日對大陸電商平台SHEIN、全球速賣通通( AliExpress )、Temu上銷售的284款生活用品、皮革製品進行安全性檢查，從16款產品中檢測出了鄰苯二甲酸酯添加劑和重金屬等有害物質。其中，在SHEIN銷售的手機殼，檢出超過韓國基準值252倍的鄰苯二甲酸酯添加劑，這是一種可能誘發不孕、早產等的有害物質。

據朝鮮日報，首爾市政府5日公布對上述電商平台產品的檢查結果。

在手機殼方面，於SHEIN銷售的產品中，發現鄰苯二甲酸酯添加劑含量是韓國基準值的252.3倍，同時，Temu和SHEIN上出售的另一款手機殼中，分別檢測出超過基準值1.5倍和1.2倍的鉛。

首爾市政府方面人員表示，經常接觸鄰苯二甲酸酯添加劑和鉛可能會致癌，並提醒消費者，手機殼平時會經常直接接觸皮膚，需要多加注意。

此外，在SHEIN、全球速賣通、Temu的錢包、皮帶、手套等部分皮革產品中，也檢出最高超出基準值6.1倍的「六價鉻」，可能誘發氣喘、咽喉炎等呼吸系統疾病；在全球速賣出售的染眉膏，分別檢出超過基準值18倍以上的甲醇和超過基準值2倍以上的鉛，首爾市政府提醒，甲醇入眼可能會對視神經造成損傷。

事實上，隨著近年陸資於海外設立電商公司，積極拓展市場，在今年7到8月間，首爾市政府就曾公布，針對大陸電商平台販售產品進行抽測的結果，涵蓋女用內衣、鞋類、帽子等產品。其中，檢出SHEIN銷售的一款涼鞋有過韓國標準229倍的鄰苯二甲酸酯、Temu也有一款涼鞋超標了167倍等。

當時，SHEIN相關人士曾對外媒法新社表示，公司與國際第三方的檢測機構進行長期且密切的合作，會定期對商品進行風險抽樣測試，確保符合安全標準。

SHEIN 電商 首爾

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