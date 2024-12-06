自動通關系統移除台灣國旗 大馬：台人仍能使用系統

馬來西亞自動通關系統看板上中華民國國旗圖示遭遮蓋引發爭議。大馬外交部今天指出，這項變更並不會影響台灣旅客使用自動入出境系統的資格，台灣人仍能使用自動通關系統快速入出境。

馬來西亞今年6月新增36個低風險國家和地區的旅客可使用入出境自動通關系統，其中包括台灣。台灣旅客昨天入出境馬來西亞，雖仍能順利使用自動通關系統，但與其他國家並列的國旗看板上，中華民國國旗被以明顯的藍色塊遮蓋，讓多數旅客感到困惑，甚至寫信向機場抗議。

大馬外交部今天中午以簡訊回覆中央社記者詢問指出：「這項變更不會影響台灣旅客使用自動入出境檢查系統的資格。正如今年稍早宣布，台灣旅客仍能完全使用自動門系統入出境。」

對於自動通關系統看板遮蓋中華民國國旗，有台灣李姓民眾昨晚寫信向機場表達不滿。這名民眾信中詢問為什麼吉隆坡機場電子看板要移除中華民國國旗，導致看板上找不到中華民國國旗圖示，希望了解大馬機場的處置方式。

大馬機場僅回應說，對於造成台灣旅客不便深感遺憾，建議應向移民局反映。

馬來西亞今年6月開放台灣人使用馬國自動查驗通關系統後，台灣為表達互惠，自11月7日起開放馬國人民使用自動查驗通關系統（e-Gate）。大馬為第7個與台灣完成互惠使用的國家。