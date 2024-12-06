商業首飛失敗沉寂2年 歐洲織女星C型火箭升空

歐洲新型火箭「織女星-C型」（Vega-C）今天在法屬圭亞那（French Guiana）發射，這是自2年前首趟商業飛行任務失敗以來首次升空。

綜合法新社與路透社報導，這枚輕型火箭歷經多日延誤總算順利起飛，上面搭載著歐洲聯盟（EU）哥白尼地球（Copernicus Earth）觀測計畫的「哨兵-1C」（Sentinel-1C）衛星，該衛星將利用雷達監測地球環境，向各政府和企業提供氣候數據等資料。

織女星-C型火箭2022年12月在首趟商業飛行中未能進入軌道，並失去2顆衛星，使得歐洲早已陷入困境的太空任務發展再受打擊。在停飛的2年期間，已重新設計導致任務失敗的Zefiro 40火箭發動機噴嘴。

法屬圭亞那庫魯（Kourou）的歐洲太空港最初定於本月3日發射織女星-C型火箭，但歐洲太空總署（ESA）後將發射期程延後1天，以便對火箭「上節的電氣連接進行額外檢查」。

不料，到了發射前幾小時又再宣布延後24小時。法國國家太空研究中心（CNES）昨天在聲明中表示，這次是「因為機械問題」。

織女星-C型火箭已於當地時間5日晚間6時20分（台灣時間6日上午5時20分）順利升空。

歐洲太空總署探測太陽外層大氣的「普羅巴3號」（ Proba-3）任務，今天稍早已搭載在印度火箭上成功發射運作。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭並撤回自家火箭以來，歐洲一直設法獨立執行發射任務。歐洲新的重型運載火箭「阿利安6型」（Ariane 6）進展延宕多時，讓問題更加複雜，迫使歐洲轉向科技鉅子馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）等競爭對手尋求協助。

然而，阿利安6型在延宕4年後於7月首次發射成功，令歐洲太空業感到些許寬慰。

較輕型火箭的織女星-C型是為了將小型衛星送入近地軌道。歐洲太空總署表示，計劃明年以織女星-C型進行4次發射，2026年再進行5次發射。