喬治亞總理揚言剷除反對派 街頭爆發新抗議活動

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）揚言要「剷除」國內「自由法西斯」反對派之後，今天數以千計民眾在全國各地集會，進行第2週的支持歐盟（EU）抗議活動。

在10月一場具爭議性的選舉中，執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）宣稱勝選以來，首都特比利西（Tbilisi）就一直處於動盪之中。

喬治亞政府上月28日表示，不會在2028年之前尋求展開歐盟入會談判，此舉引發新一波示威，但民眾抗議活動遭到當局的嚴厲回應。

抗議群眾已連續第8晚走上街頭，在政府與反對派鬥爭加劇下，喬治亞幾個城市也傳出示威活動，這場危機沒有明確的出路。

在首都特比利西，參加示威人數已較前幾天來得少，儘管有人擔心抗議活動可能會失去動能，但大多數參加群眾仍抱持樂觀態度。

42歲的醫生烏查（Ucha）表示，參加人數減少是正常現象；他每天下班後都會來抗議，他自己已一個星期沒見到孩子了。

烏查說： 「當然，我們有點累...我們需要休息一下，然後我們會回來。」其他人則表示，估計週末期間抗議人數會再次回升。

根據當地媒體報導，包括巴統（Batumi）、祖格迪迪（Zugdidi）和庫台西（Kutaisi）等城市也舉行抗議活動。

喬治亞內政部表示，有5人在特比利西、庫台希的伊梅列季區（Imereti）被捕。

科巴伊澤拒絕讓步，他稍早表示，政府將「採取一切必要措施，以徹底根除喬治亞的自由法西斯主義」。