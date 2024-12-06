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墨爾本猶太會堂疑遭縱火 澳洲總理譴責暴行

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

澳洲警方表示，墨爾本一座猶太會堂今天拂曉發生一起「可疑」火災，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）譴責此事為「暴行」。

法新社報導，警方指出，大火對建築物造成「重大損害」，電視畫面顯示消防人員透過門口朝火苗灑水。

警方表示，墨爾本東南方近郊里彭利（Ripponlea）的艾達斯以色列猶太會堂（Adass Israel Synagogue）凌晨4時10分發生火警。目前並未傳出傷亡。

猶太會堂董事會成員克雷恩（Benjamin Klein）說，起火當時，數名信徒正坐在會堂內禱告。他說，會堂在過去12個月內因安全問題加強保安措施，但未透露更多細節。

艾班尼斯表示，他「明確」譴責這起事件。

艾班尼斯透過聲明說：「在宗教場所發生這種暴力、脅迫與破壞，是種暴行…這種攻擊行為顯然目的要在社區中製造恐懼。」

他表示，他對反猶主義「零容忍」，「澳洲絕對不容」反猶主義。

他還說，澳洲聯邦警方將協助維多利亞州（Victoria）進行調查。

「這種蓄意的非法攻擊，違背了我們作為澳洲人的一切，以及我們為了建設國家所付出的一切努力。」

加薩（Gaza）爆發的戰爭，在澳洲多座城市和世界許多地方都引發支持以色列與巴勒斯坦的示威者抗議。

澳洲 猶太 艾班尼斯

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