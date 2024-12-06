快訊

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣機密給中共 收賄184萬4人起訴

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交官鼓勵與台灣斷交 遭巴拉圭撤銷簽證

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為徐偉今年3月以大陸外交部拉美司公使銜參贊身分，出席一場中國與墨西哥的發展論壇。北京周報
圖為徐偉今年3月以大陸外交部拉美司公使銜參贊身分，出席一場中國與墨西哥的發展論壇。北京周報

我南美洲友邦巴拉圭5日，已經吊銷正在巴拉圭參加聯合國教科文組織年度會議的大陸駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）的簽證，理由是他因為「干涉內政」不受歡迎。據路透社報導，徐偉在巴拉圭國會上敦促與中國大陸建交，與台灣斷交，要求巴拉圭必須做出選擇。

巴拉圭外交部於當地時間5日發布聲明，表示徐偉作為參加聯合國教科文組織會議的中國代表團成員前往巴拉圭，違反簽證條款。雖巴拉圭聲明中並未透露具體原因，但表示這位外交官「干涉內政」。

綜合路透社、美聯社報導，徐偉是在巴拉圭國會上，敦促巴拉圭與大陸建交而非台灣，表示這一選擇將有利於巴拉圭，強調這對該國貿易有數以千計的優勢，「與中國建交，你可以賺得更多，節省更多，降低成本。」

徐偉還稱，他此行目的就是是促進、加快填補巴拉圭版圖上的空白，這個空白就是大陸。他強調，巴拉圭政府必須做出選擇，「不是中國就是台灣」。

外媒報導提到，有巴拉圭國會議員表示，長期以來對台灣的外交，阻止了該國農民向中國大陸的糧食出口。

在宏都拉斯、巴拿馬等陸續斷交後，巴拉圭是我在南美洲唯一友邦。

對此，我駐巴拉圭大使館也在社交平台X上發文，表示強烈譴責徐偉企圖破壞巴拉圭與台灣的堅實友誼。

據路透社，目前，大陸外交部尚未對此做出回應。

巴拉圭 文組

延伸閱讀

碰壁！陸外交官籲巴拉圭與台灣斷交 遭撤銷簽證、驅逐出境

陸挖我友邦巴拉圭牆角 陳以信：北京大動作送訊息給台灣

赴巴拉圭參與UNESCO會議 中國外交官籲背棄台灣遭驅逐

日釋友好 傳將簡化中客簽證申請、送回16隻瀕危朱䴉

相關新聞

碰壁！陸外交官籲巴拉圭與台灣斷交 遭撤銷簽證、驅逐出境

巴拉圭外交部5日證實，中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉（Xu Wei）因干預該國內政並試圖遊說巴拉圭與台灣斷交，因此遭列為...

俄羅斯攻擊北約國家？英國防參謀長：機率很低 世界瀕臨第3核武時代

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）4日表示，全球力量正在轉移，世界正進入第3個核武時代。

陸外交官鼓勵與台灣斷交 遭巴拉圭撤銷簽證

我南美洲友邦巴拉圭5日，已經吊銷正在巴拉圭參加聯合國教科文組織年度會議的大陸駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）的簽證...

不信任案通過 法總理請辭

法國國會議員四日表決通過對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議，巴尼耶五日前往法國總統府艾里賽宮向...

蘇利文重申「美應避免對中開戰」

白宮國家安全顧問蘇利文四日在智庫呼籲美國持續擴大國防生產，他重申避免美中開戰的立場，並說，「跟中華人民共和國這樣的國家、...

德防長視俄羅斯「最大安全威脅」 總理蕭茲：鼓勵烏難民在德就業

德國國防部長皮斯托裡烏斯周四在聯邦議院發表講話時警告稱，俄羅斯對德國及其盟友構成的軍事威脅日益嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。