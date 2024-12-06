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碰壁！陸外交官籲巴拉圭與台灣斷交 遭撤銷簽證、驅逐出境

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴拉圭是台灣12個邦交國之一，也是台灣在南美洲唯一有正式外交關係的國家。路透
巴拉圭是台灣12個邦交國之一，也是台灣在南美洲唯一有正式外交關係的國家。路透

巴拉圭外交部5日證實，中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉（Xu Wei）因干預該國內政並試圖遊說巴拉圭與台灣斷交，因此遭列為不受歡迎人物，須於24小時內離境。

美聯社報導，巴拉圭外交部在一份簡短聲明中證實，已撤銷徐偉的簽證，並宣布他因為「干預巴拉圭內政」，被列為「不受歡迎人物」，必須於24小時內離境。

徐偉此次前往巴拉圭是參加年度聯合國教科文組織（UNESCO）會議，但前一天卻未出席會議，而是出現在首都亞松森（Asunción）的國會。他在會上公開呼籲巴拉圭與台灣斷交，轉而與中國建交。

徐偉強調，中國有意與巴拉圭建交，但明確指出這需要巴拉圭政府邁出第一步，「中國或台灣，二選一，我建議巴拉圭政府盡快做出正確決定。」

徐偉還向議員們提出誘因，聲稱與中國建交將帶來擴大貿易及數千種其他好處。部分巴拉圭國會議員則提到，當地農民在出口大豆和牛肉至中國市場方面面臨困難，認為長期來看，與中國建交可能更有經濟利益。

拉丁美洲和加勒比經濟委員會（Economic Commission for Latin America and the Caribbean）數據顯示，截至2023年，中國與南美的貿易總額已達近5000億美元。顯示中國近年與南美的貿易迅速增長。

對此，台灣駐巴拉圭大使館4日也在X發文抨擊中方，稱徐偉為「滲透者」，試圖破壞巴拉圭與台灣自1957年建立的堅固友誼。

巴拉圭是台灣12個邦交國之一，也是台灣在南美洲唯一有正式外交關係的國家。

外交部 巴拉圭 議員

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