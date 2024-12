碰壁！陸外交官籲巴拉圭與台灣斷交 遭撤銷簽證、驅逐出境

巴拉圭外交部5日證實,中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉(Xu Wei)因干預該國內政並試圖遊說巴拉圭與台灣斷交,因此遭列為不受歡迎人物,須於24小時內離境。

美聯社報導,巴拉圭外交部在一份簡短聲明中證實,已撤銷徐偉的簽證,並宣布他因為「干預巴拉圭內政」,被列為「不受歡迎人物」,必須於24小時內離境。

徐偉此次前往巴拉圭是參加年度聯合國教科文組織(UNESCO)會議,但前一天卻未出席會議,而是出現在首都亞松森(Asunción)的國會。他在會上公開呼籲巴拉圭與台灣斷交,轉而與中國建交。

徐偉強調,中國有意與巴拉圭建交,但明確指出這需要巴拉圭政府邁出第一步,「中國或台灣,二選一,我建議巴拉圭政府盡快做出正確決定。」

徐偉還向議員們提出誘因,聲稱與中國建交將帶來擴大貿易及數千種其他好處。部分巴拉圭國會議員則提到,當地農民在出口大豆和牛肉至中國市場方面面臨困難,認為長期來看,與中國建交可能更有經濟利益。

拉丁美洲和加勒比經濟委員會(Economic Commission for Latin America and the Caribbean)數據顯示,截至2023年,中國與南美的貿易總額已達近5000億美元。顯示中國近年與南美的貿易迅速增長。

對此,台灣駐巴拉圭大使館4日也在X發文抨擊中方,稱徐偉為「滲透者」,試圖破壞巴拉圭與台灣自1957年建立的堅固友誼。

巴拉圭是台灣12個邦交國之一,也是台灣在南美洲唯一有正式外交關係的國家。