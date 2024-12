關注香港民主與人權 瑞典國會議員首度成立議題平台

瑞典國會近日舉行「香港民主與言論自由網絡」成立大會,組織此網絡的議員來自左翼與右翼各黨派,協助組織的還有香港倡議團體Stand with Hong Kong與BefriaHongkong。

Stand with Hong Kong發布新聞稿指出,這是瑞典國會有史以來首次成立與香港相關的小組,「香港民主與言論自由網絡」(Network for Democracy andFreedom of Speech in Hong Kong)是非正式的網絡,由國會議員自主運作。

網絡成立的宗旨在於讓不同政黨的瑞典政治人物有一個可以針對香港議題與香港日益惡化的人權狀況交換意見的平台。這個網絡也提供在瑞典的香港人一個可以跟民意代表表示對香港議題關注的平台。

網絡主席基民黨的國會議員柏恩特森(MagnusBerntsson)在成立演說中表示,很高興能有這樣一個平台讓跨黨派國會議員能更分享與交流有關香港最新發展的資訊,這可以讓國會在接觸香港和中國相關議題時有更深的認識與了解,也能將香港人權與香港在地緣政治中的角色帶入。

此外,他認為這個網絡可以讓瑞典國會跟香港草根倡議團體有更頻繁的溝通,他很期待能跟在瑞典與歐洲的香港人有更多合作,進而讓香港議題在瑞典與歐盟有更多討論。

社民黨的國會議員杜雷爾(Olle Thorell)在成立會上表示,期待這個網絡可以讓瑞典國會盡可能有效應對香港獨特的政治狀況,這是重要的人權與民主議題,如同獨裁政權間越來越緊密的結盟。

在成立大會上,由來自Stand with Hong Kong的代表Narayan Liu與Befria Hongkong的代表柯克斯(DeanC.K. Cox)針對香港狀況做簡報,並由BefriaHongkong的代表Tao Chan主持與談會。

簡報和與談會討論的議題包括民主運動現況,香港經濟貿易辦事處(Hong Kong Economic and TradeOffice)在歐洲境內扮演中國大外宣與跨國壓迫的角色,以及香港在俄羅斯規避制裁進而支持俄國對烏戰爭中的重要角色。

與談人包括香港民主運動人士劉祖迪(Finn Lau)與Angela Gui(被捕瑞典書商桂民海的女兒),智庫「斯德哥爾摩自由世界論壇」(The Stockholm FreeWorld Forum)執行長賈斯禮(Anna RenneusGuthrie)、柯克斯與Narayan Liu。

2年前曾造訪瑞典並希望促成瑞典國會成立香港議題工作小組的劉祖迪表示,香港人努力了2年,看到瑞典國會成立了這個網絡很令人欣慰,希望可以藉此加強瑞典對香港與中國的民主與人權議題的接觸。

Narayan Liu表示,這個網絡的成立對確保瑞典與歐盟對香港的狀況知悉是很重要的,香港的民主受到破壞不管對瑞典與對西方世界來說,都會造成很重大的影響。