俄羅斯攻擊北約國家？英國防參謀長：機率很低 世界瀕臨第3核武時代

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）4日表示，全球力量正在轉移，世界正進入第3個核武時代。

拉達金4日晚間在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）倫敦總部發表年度演說時指出，第1個核武時代是冷戰時期，第2個核武時代以裁軍和防止核擴散為主，如今世界正處於第3個核武時代的黎明，並指第3個核武時代較前兩個更複雜、充滿多重困境，也將催生更多核子和顛覆性創新科技。

他提到，俄羅斯在烏克蘭戰爭和中東多場衝突破壞全球穩定，北韓士兵部署俄羅斯與烏克蘭邊境，是今年國際間最不尋常的事態發展之一。此外，俄羅斯還威脅要直接武裝葉門什葉派激進組織「青年運動」，以報復西方支援烏克蘭。

儘管如此，拉達金認為，俄羅斯攻擊或入侵北約的可能性很低，因為俄羅斯知道無論是常規還是核攻擊的回應，都將是壓倒性的，稱北約的核威懾戰略正在發揮作用，但必須保持強大以應對更危險的俄羅斯。