戒嚴風波過後 南韓陷入經濟衰退的可能性是33%？財長：過慮了

南韓企劃財政部長崔相穆周四接受彭博獨家採訪時，淡化了有關戒嚴令風波將持久影響經濟或市場的觀點。他表示，擔心南韓明年會陷入衰退是「過慮」。

崔相穆說：「近來的緊急措施很快依照憲法和法律被取消，我認為對市場的影響非常有限。」他還否認了投資人因為政局不穩未來將尋求避開南韓的說法，堅稱政府將繼續推進修訂立法，以確保公司更為股東考慮。

此前，南韓政府和央行官員已一再保證，尹錫悅的驚人之舉不會損害南韓經濟或投資人信心。然而，鑒於尹錫悅面臨彈劾投票、議會僵局和黨內反對，他的政府能否恢復對外界政治進程的信心並推進任何重大政策舉措，仍令人懷疑。

彭博在這場政治風波之後進行的訪調顯示，經濟學家預計未來12個月南韓經濟陷入衰退的可能性為33%。

崔相穆不同意這個觀點。他引述國際貨幣基金（IMF）和南韓央行對明年經濟成長達到或接近潛在水準的預測。央行對2025年經濟成長的預測是1.9%，該數字曾以擔憂保護主義政策潛在影響全球貿易為由下調過。

僅18%的受訪者表示，會因當前政治動盪而修訂對經濟成長的預測。

崔相穆表示，「外國投資人在南韓的投資受到國家經濟基本面的影響，由於國家體系運行良好，非經濟相關局勢對南韓經濟的影響非常有限，並且得到良好的管控。」

他重申，如果金融市場波動加劇，政府將迅速採取行動。但沒有提及匯率的具體水平。他周三已承諾將採取一切可能的措施穩定金融和外匯市場，包括提供「無限流動性」。